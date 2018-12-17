無薪假人數減少 華映、國瑞汽車未列入

本期無薪假人數減少，但華映、國瑞汽車尚未列入。（資料照片）

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中時

勞動部今（17）公布最新無薪假統計，實施事業單位23家、人數887人，較上期銳減2391人。勞動部表示，上期逾2000多人休無薪假的國瑞汽車在本期並未提出通報，而昨日驚傳大停工的面板廠華映，也未在此波無薪假名單，勞動部會密切觀察。

根據勞動部「勞雇雙方協商減少工時」統計，截至12月15日，全國實施無薪假的事業單位共有23家、影響人數達887人，與上期的11月30日統計家數26家，實施人數3278人相較，目前有7家停止實施，另新增4家、累計減少3家，實施人數減少2391人。本期多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。

11月底無薪假人數會暴增逾2000人，是因國瑞汽車通報，不過現無薪假人數再銳減的原因，勞動部說明，無薪假通報人數大幅減少，主要是上次通報人數較多的單一企業，本期並未實施，使人數銳減，不過下期是否會實施仍要密切觀察。

另外，據了解，華映在台員工總數約4400多人，但華映龍潭、楊梅廠區昨驚傳無預警停工。勞動部今上午也已向桃園市政府了解狀況，目前停工原因可歸責於雇主，因此停工期間工資仍須照給，雇主若未依法給薪，可處2萬元至100萬元罰鍰。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，事業單位停工期間的工資如何發給，應視停工原因，根據現行工資認定與給付原則，雇主在停工這段期間，除非勞資雙方有達成其他協議，否則工資仍應照給，雇主不得因停工就扣減員工薪水。

黃維琛指出，根據勞基法第22條規定，雇主若未依法給薪，可處以2萬元至100萬元罰鍰，並得視情節輕重及影響員工人數多寡，由縣市政府裁定。除罰緩外，雇主還要限期給付員工積欠薪資，避免勞工權益受影響。

(中時 )

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