馬偕醫院洗腎用「大數據監視」 病人洗腎更安全

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洗腎患者高達三分之一都會在洗腎過程中，因血壓不穩定，造成抽筋、頭暈、腹痛，嚴重則會導致意識改變甚至昏迷等併發症，馬偕紀念醫院腎臟內科團隊，導入近4年洗腎病人各項透析參數資訊的大數據資料，發展「血液透析警示系統」，能精準掌握透析病人的血壓值趨勢，讓病人洗腎時安全性得以更有保障。

馬偕紀念醫院腎臟內科資深主治醫師吳志仁指出，台灣洗腎人口已突破八萬五千人，密度高居全球之冠，由於病人以年長者居多，加上多合併有心血管或糖尿病等多重慢性病，洗腎過程中循環血液流出體外經由人工腎臟進行透析時，血液動力變化易不穩定，往往短時間內血壓會大幅起伏波動。

吳志仁表示，臨床上血液透析過程中血壓的急遽變動時，除按照常規處置調整脫水速度、透析溫度及血流速度外，仍需仰賴醫療人員的經驗和應變能力，他坦言，即使是專業經驗豐富的醫護人員，要事先完全掌握洗腎中突發的血壓變化也不容易。

因此馬偕成立創新智慧醫療團隊，包括醫師、護理師、資訊室、生醫發展中心與緯創資通公司合作，導入近4年洗腎病人各項透析參數資訊的大數據資料，發展「血液透析警示系統」盼降低人為的偏差，尤其是新進人員能縮短臨床照護學習摸索期。

吳志仁表示，血液透析警示系統可透過人性化電腦界面操作，做為臨床上病人洗腎時生理情況的監測利器，以提高照護品質、效率及病人安全。研究成果已發表在2018年10月台灣醫學會《Journal of the Formosan Medical Association》期刊，其他相關研究亦將陸續刊登在國際期刊。

(中時 )

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