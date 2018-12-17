防非洲豬瘟 總統：防疫視同國安籲全民作戰

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非洲豬瘟疫情在大陸失控，蔡英文總統今天中午與賴揆共同聽取簡報後表示，台灣養豬產值超過700億，相關食品和服務產值高到難以估計，這是國安問題，防疫大作戰必須全民總動員，要求相關機關作好準備並繃緊神經，並呼籲往來中國和其他疫區民眾，千萬不要攜帶肉品回台，以免成害群之。

蔡英文總統與行政院長賴清德今天中午12點至2點，在總統府內就中國蔓延非洲豬瘟疫情聽取農委會簡報。

總統府發言人黃重諺今天下午召開例行記者會轉述蔡總統的說法表示，台灣養豬產值超過700億，相關食品和服務產值高到難以估計，如果國內防疫出現缺口，不僅將造成經濟嚴重損失，更是社會的災難。

蔡總統表示，針對非洲豬瘟的蔓延，「這是國安問題」，防疫大作戰必須全民總動員，除了相關機關要作好準備，繃緊神經，全民防疫更重要，尤其中國疫情已經失控，呼籲往來中國和其他疫區民眾，千萬不要將來自疫區豬肉製品帶入國門。一包香腸可能摧毀全台灣豬肉上中下游產業，絕不能輕忽，更不能當害群之馬。

對於上周有人批評針對豬瘟發出災防訊息，蔡英文表示，相關疫情可能帶來的災害，不亞於一場天災，這是對疫情的嚴重性不了解，她肯定行政院針對防疫所做的準備，也肯定農委會運用災防系統提升人民警覺心。

儘管最新修法提高罰則，但蔡英文表示，最近仍有多起疫區肉品闖關，遭到處罰，顯見多數國民對疫情的了解仍有待加強，要求宣導動作應更加綿密和到位，部分地方政府儘管選舉才剛結束，但防疫也應到位，確保疫情不會受到衝擊。

(工商 )

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