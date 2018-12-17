遭轟「連勝文們」何志偉委屈：我無法選擇出身

民進黨立委補選參選人何志偉。(圖/本報資料照，顏謙隆攝)

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中時電子報
/綜合報導

為填補九合一選舉中的辭去的三席立委缺額，其中北市立委補選藍綠白三強鼎立，這次推出全是政二代，對此，民進黨立委補選參選人何志偉說，面對外界和對手批評他是政二代等，他認為被攻擊的內容都是讓自己成長的養分之一，政二代標籤貼在身上，他說，自己無法選擇出生，但他希望身為候選人的政見能受到重視。

回顧國民黨中央委員連勝文2014年2月24日參選台北市長時表示，針對他的家世背景和「權貴」標籤，他無法選擇出身背景，但可以選擇做什麼樣的人，被對手提到他的「權貴」標籤。連說，他無法選擇出身背景，但是可以選擇做什麼樣的人，家世對他來說，猶如一對強而有力的翅膀『這個翅膀如果是裝在老虎身上，會飛的老虎......我們講「飛虎隊」人人敬畏；但這個翅膀如果是裝在蟑螂上，各位，會飛的蟑螂比一般蟑螂更令人討厭！』。

據《聯合報》報導，對於柯家軍候選人陳建銘之女陳思宇砲轟對手是「連勝文們」，將政二代標籤貼在其他對手身上，何志偉說，他身為前立委薛凌之子，被外界嚴格檢視言行，其他候選人的言行也應交給選民評論。他無法選擇出身，但「但我可以選擇謙卑、聆聽、做事」，參政是他自己選擇的道路，未來他若當選，希望能進入內政委員會，關心民生議題。

對於外界不喜政二代形象，何說，代表選民對他們有非常高的期待，他承諾自己的政見都會兌現；至於很多人用世襲政治來評論，他必須說「我們都是民眾一票票蓋出來的」。

(中時電子報)

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