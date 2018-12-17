陳思宇公器私用惹議 陳炳甫：大家不要那麼嚴格

國民黨北市立委參選人陳炳甫（右二）對於對手陳思宇公器私用惹議，他要大家不要那麼嚴格。（張立勳攝）

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台北市立委補選開跑，「柯家軍」推派北市觀傳局長陳思宇參選，被質疑利用市府資源打選戰，陳思宇雖說是負責的表現，今早觀傳局活動卻又缺席，挨批自打臉。國民黨參選人陳炳甫17日表示，既然請假了，沒有出席也正常，大家不要那麼嚴格，相信陳思宇對自己也非常謹言慎行。

北市士林、大同立委補選再現「三腳督」，除了代表白色力量的陳思宇、藍營陳炳甫，還有民進黨參選人何志偉。

由於陳思宇在登記日對外聲稱已遞辭呈，昨天早上仍以局長身分出席路跑活動，遭人質疑公器私用，陳思宇則解釋說是負責，不料，今早觀傳局活動卻不見陳思宇，又被人嘲諷根本是「自打臉」。

對此，陳炳甫說，既然請假了，沒有出席也是正常，總是有一些資料要回市府整理，他還要大家不要那麼嚴格，這兩天各界對陳思宇有不同聲音，相信陳思宇自己也非常謹言慎行，他認為處理上還算OK。

外界好奇陳炳甫是否會找國民黨中央委員連勝文、立委蔣萬安、黨主席吳敦義或準高雄市長韓國瑜站台，陳炳甫說，每一個都很重要，有不同族群，他極力爭取每個人支持，媒體問一定要選一個會選誰？他以美金100元和日幣1萬元要選哪一個為例，當然是2個都要。

面對何志偉和柯文哲為是不是好友吵翻，陳炳甫認為，每個人都想要爭取最多支持，他和柯不算朋友，僅有市長和議員關係，既然何、柯以前互動比較多，之間的關係他們自己最清楚。

有地方人士分析，白綠相爭，藍營能夠漁翁得利，陳炳甫則指出，3人出來各有各支持者，本來支持他的人也有可能被吸引走，他也分析，陳思宇和何志偉都很強，是不同屬性，且都是很可怕、敬畏的對手，一個有柯P相挺、一個有基層實力，如果很輕鬆的話，國民黨就不會找不到人。

至於是否樂見白綠互打？陳炳甫說，不要期待人家做不好，應該自己要努力，陳、何有自己的選票和支持者，最重要的是把他的支持者找出來，喚起危機意識，陳、何進立法院對國家社會沒有助益，只是多一票而已，本來就可以為所欲為，若由他進立院，就可多一份監督力量。

(中時 )

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