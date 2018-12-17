烏來區長周守信涉賄選 檢調搜索10處約談30人

2018年12月17日 15:15 中時 陳志賢

檢調偵辦烏來區選舉賄選案，續有斬獲。台北地檢署接獲檢舉，指當選新北市烏來區區長周守信、區民代表林洋山、忠治里長落選人高建章3人涉嫌以每票5000票至1萬元代價買票，今早動員100名警調人員拂曉出擊，兵分10路搜索3人及樁腳、選民處所，約談周守信等30人，依違反選罷法偵辦。

本案是繼北檢上月26日查獲烏來區民代表朱鴻益、吳真，以及忠信里里長黃忠信3人，涉嫌以每票5000至1萬2000元代價買票案後，第2起查獲的烏來選舉賄選案。

據調查，今年9合1選舉，新北市烏來區區長、區民代表選情十分緊繃。檢調接獲檢舉，指參選新北市烏來區長的周守信、區民代表的林洋山及忠治里里長的高建章3人，涉嫌在選舉期間，透過樁腳以每票5000至1萬元代價，向2、30位選民買票，事後，周、林2人順利當選，僅高落選。

台北地檢署檢察官郭耿誠今指揮新北市調查處70名調查官、新店警分局30名員警上山，兵分10路搜索，共約談周、林、高及6名樁腳、20名選民及證人6人共30人。據了解，有選民已坦承收錢買票。

由於涉案的被告、證人多達30人，北檢特別指派主任檢察官、檢察官7人親赴新北市調處、新店警分局進行初訊，其中周、林、高及樁腳、選民共24名被告，晚間將移送北檢複訊。

(中時 )