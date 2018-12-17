北市立委補選分析 何志偉自曝：民調數字看起來漂亮

民進黨北市士林大同區立委補選參選人何志偉今受訪表示，目前民調數字看起來還算漂亮。（林縉明攝）

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台北市士林大同立委補選，市長柯文哲推出觀傳局長陳思宇角逐，形成三強鼎立局面，柯文哲日前受訪分析選情，柯認為，應該跟台北市長選情很接近，輸贏應該在1、2％。對此，民進黨參選人何志偉今受訪表示，目前民調數字看起來是漂亮的，但何志偉不願透露差距，僅表示士林大同區有40位里長連署力挺，且他議題、有地方支持，相信是最能代表民意的候選人。

何志偉日前稱與柯文哲是好朋友，遭柯反酸「好朋友會說我是髒髒包？」甚至暗批何「有需要就道歉」，對此，何志偉今接受媒體訪問再度重申，過去市政合作不僅是一句「髒髒包」而已，像是酒駕防制、重陽橋改建、所有學校完成耐震補強等，這麼多努力不是只有一句話而已。

過去被認為是友柯議員，何志偉立刻回說，他不是「友柯」或「柯黑」議員，對的事情全力支持，不對的事情會監督；何志偉強調，好朋友不是他說的，而是質詢時柯說的，公共政策可以合作就是盟友。

對於選情分析，何志瑋說，民調數字看起來是漂亮的，至於實際數字及差距，何四兩撥千金不願多談，僅表示士林大同區有40位里長連署力挺，而且過去8年議員任內，政績8張紙都寫不完，有議題、有地方支持，相信他是最能代表民意的候選人。

至於陳思宇至今仍帶職參選是否感到不公平？何志偉表示，沒有公不公平，選舉競爭是競而不爭，他要跟對手說聲加油，網路有很多評論，不需要他再去評論，期待選舉聚焦在候選人提出政見上的討論。

(中時 )

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