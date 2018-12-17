駁老藍男說 韓國瑜否認助朱立倫問鼎大位

2018年12月17日 15:22 中時 李義

韓國瑜赴保安宮參香。（李義攝）

葉匡時及李四川出任高雄市副市長，有人譏為老藍男、馬英九的舊官僚，指是助朱立倫2020大選，準高雄市長韓國瑜否認並說，全部公務員都是總統蔡英文屬下，但不能就說全都是她的人馬。

韓國瑜赴高雄市三民區金獅湖保安宮參香，回答媒體詢問，他說：「怎麼可能呢，一碼歸一碼，完全是兩碼子事」。李四川是屏東人，高雄受教育，在台北歷練幾十年，學經歷都完整，與朱立倫選總統無關，希望能與李四川攜手合作把高雄打造起來。

至於其他小內閣人事，韓國瑜未鬆口，僅表示副市長有2位人選洽談中，小內閣籌組順暢，也許20日就會提早公布，有些局處首長會用代理，如果表現好，就直接扶正。

媒體還追問何時與柯文哲見面，見面會選在愛河或台北？愛情產業鏈與迪士尼樂園的進度？

韓國瑜答說，當選市長後東跑西跑機會不多了，「要來看我，歡迎來高雄」。許多企業對投資愛情產業鏈有興趣，澳門台商會、劍湖山、義守等都有；至於迪士尼不是想蓋就蓋，需要空間。包括李來希等人來高雄看房考慮置產，韓國瑜表示歡迎，大家看好高雄經濟發展是好事情。

來自大陸海南的媒體問韓對交流活動的看法？韓說「多來多往，接觸多了，感情就越來越來深」是否會降稅招商，他說，關於土地稅會考量緩和一點。

(中時 )