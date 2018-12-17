駁老藍男說 韓國瑜否認助朱立倫問鼎大位

韓國瑜駁老藍男說法。（李義攝）

友善列印
中時
韓國瑜赴保安宮參香。（李義攝）

葉匡時及李四川出任高雄市副市長，有人譏為老藍男、馬英九的舊官僚，指是助朱立倫2020大選，準高雄市長韓國瑜否認並說，全部公務員都是總統蔡英文屬下，但不能就說全都是她的人馬。

韓國瑜赴高雄市三民區金獅湖保安宮參香，回答媒體詢問，他說：「怎麼可能呢，一碼歸一碼，完全是兩碼子事」。李四川是屏東人，高雄受教育，在台北歷練幾十年，學經歷都完整，與朱立倫選總統無關，希望能與李四川攜手合作把高雄打造起來。

至於其他小內閣人事，韓國瑜未鬆口，僅表示副市長有2位人選洽談中，小內閣籌組順暢，也許20日就會提早公布，有些局處首長會用代理，如果表現好，就直接扶正。

媒體還追問何時與柯文哲見面，見面會選在愛河或台北？愛情產業鏈與迪士尼樂園的進度？

韓國瑜答說，當選市長後東跑西跑機會不多了，「要來看我，歡迎來高雄」。許多企業對投資愛情產業鏈有興趣，澳門台商會、劍湖山、義守等都有；至於迪士尼不是想蓋就蓋，需要空間。包括李來希等人來高雄看房考慮置產，韓國瑜表示歡迎，大家看好高雄經濟發展是好事情。

來自大陸海南的媒體問韓對交流活動的看法？韓說「多來多往，接觸多了，感情就越來越來深」是否會降稅招商，他說，關於土地稅會考量緩和一點。

(中時 )

北市立委補選分析 何志偉自曝：… 天欽不在 促轉會除垢法仍在進行

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。