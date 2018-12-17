「還珠CP」合體！趙薇向蘇有朋邀戲 現場驚見強尼戴普

趙薇和蘇有朋接受邀參加海南島國際電影節頒獎典禮。（明悅提供）

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蘇有朋讚強哥沒有大明星架勢。（明悅提供）
蘇有朋和趙薇繼《中餐廳2》後再度合體。（明悅提供）

蘇有朋16日出席第一屆海南島國際電影節擔任頒獎嘉賓，在後台跟好友趙薇見到「強哥」強尼戴普（Johnny Depp），2人都興奮上前合照，蘇有朋大讚對方非常和善跟很紳士，趙薇拍完後還開玩笑說：「我跟明星合照了。」蘇有朋也回說：「我也是耶！」2位大明星瞬間變成小粉絲，蘇有朋更開心的將合照傳到Instagram，用英文寫下：「多榮幸能和強尼戴普合照！」

趙薇現場稱讚強哥本人比較帥，蘇有朋立刻翻譯給對方聽，強哥聽完露出害羞表情道謝。令人訝異的是，蘇有朋雖多在大陸發展，依然維持不錯的英文程度，儘管微博有眾多追蹤數量，但特地為國際粉絲開設Instagram，經常以英文分享私生活動態，也希望更多年輕影迷了解「蘇導演」。經紀人表示，他之前為拍攝實境秀《中餐廳2》，不只看食譜學做菜，也找老師練習英文，「他一定準備好才去做，過不了自己這關的，不會呈現給觀眾。」

蘇有朋的高要求也展現在新片前置作業上，因執導的前兩部電影票房成績不俗，也讓他有了億萬導演的沈重封號，更加慎重看待第3部作品，和好友趙薇拍完《中餐廳2》，終於找到喜歡的故事，正與編劇共同將故事衍生成電影劇本，甚至親自做許多田野調查，他說：「這一部會是自己非常喜歡也是很想要讓大家多認識蘇有朋的一部電影作品。」

之前《嫌疑人X的獻身》找來林心如演出，蘇有朋昨日受訪時談及新片，趙薇故意調皮的突然插話：「導演，能給我個角色演嗎？」他也搞笑回應：「大家都聽到了！」看出2人無時無刻都在互逗的好交情。不過蘇有朋是否會重返演員工作，經紀人回應，「他現在想專注把一個身份做得更好，不排斥但沒有時間，目前新電影的開拍時間都還未定，劇本要寫到好為止。」

(中時 )

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