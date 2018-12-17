「狂貛」現形？古坑鄉落羽松秘境鼬獾攻擊人

2018年12月17日 15:46 中時 周麗蘭

16日從草叢竄出咬人的鼬獾被杖斃。（周麗蘭翻攝）

古坑鄉又出現「狂貛」？古坑鄉山區自2013年被發現感染狂犬病死鼬獾以來，迄今未從疫區名單解除，最近陸續有民眾到永光村落羽松步道運動，突遭從草叢衝出的鼬獾咬傷，雲林縣動植物防疫所呼籲，咬傷人的鼬獾有違習性，不排除感染狂犬病毒，到山區運動的民眾記得帶登山杖防身。

這5年來古坑鄉山區來斷續傳出鼬獾攻擊人、闖入民宅、與家犬互咬情事，也曾被死在路邊被拾獲送驗檢出狂犬病毒，近半個月來永光村的落羽松步道又發生3起鼬獾攻擊咬人事件。

永光村民指出，半個月前一名婦人清晨5點多和朋友到步道運動，其中徐姓婦人被從草叢竄出的鼬獾攻擊，她為了閃躲被樹枝跘倒，鼬獾撲上咬傷背部，婦人隨後前往醫院打狂犬疫苗。

一名82歲黃姓老翁日前也在清晨5點多在落羽松步道散步，被衝出來的鼬獾嚇到，老人家以拐杖回擊，鼬獾不敵逃走。

另一名男性村民16日早上6點行經落羽松步道，又遭鼬獾突如其來攻擊，男子反應不及腳被鼬獾咬到，拿起拐杖回擊把鼬獾擊斃，再前往醫院打狂犬病疫苗。

動植物防疫所指出，尚未接獲檢體無法定論，但鼬獾是夜行性動物，看到人也應會逃跑，卻在清晨攻擊人，研判有違習性的，不排除感染狂犬病毒，古坑鄉迄今仍是疫區，呼籲民眾上山運動最好攜帶登山杖防身。

防疫所表示，野生動物的防疫有其困難度，未來仍將加強古坑鄉犬貓注射狂犬疫苗，民眾看到野生動物也千萬不要餵食或騷擾。

(中時 )