黃馨慧捐電影票請弱勢孩子看電影　正向思考快樂長大

2018年12月17日 15:33 中時 陳世宗

100多位小朋友聚集在沐風活動中心聽到黃馨慧送電影票，小朋友的喜悅都展現在臉上！（陳世宗翻攝）

「多一點溫暖與關懷，就可改變孩子的未來！」台中市議員黃馨慧抱持回饋社會的初衷，特捐贈200張電影票給沐風關懷協會招待弱勢孩子看電影，讓孩子們感受到社會溫暖奮發向上；沐風關懷協會執行長譚崇珍說，讓孩子透過看電影學習做人處事與待人接物，幫助孩子們正向思考快樂長大。

黃馨慧說，每位孩子都是父母親的寶貝，但可能因種種因素無法有很好教育環境或資源，但他們一樣努力用功奮發向上；期待可以突破困境，尋找更好更美麗的人生。在他們成長過程中，給他們多一點溫暖與關懷，就可改變孩子的未來，讓他們無憂無慮的長大。

沐風關懷協會執行長譚崇珍指出，每逢寒假之前都有安排孩子各項安親活動，協助弱勢孩子也能開心且充實度過寒假假期；該協會受贈電影票，將會安排具有啟發教育意義的電影，讓孩子透過看電影也能學習做人處事、待人接物的道理，邁向更璀璨的道路前進。

沐風關懷協會為單親、隔代教養、新住民、低收入及經濟新貧家庭中的孩子，提供一個免費的課後安親環境；透過老師與志工的陪伴與教學，提升孩童的課業學習力，再配合多元社團參與，培養品格、發展才藝、品格教育，開發孩子的潛力，讓每一位孩子都有機會成為社會棟樑。

(中時 )