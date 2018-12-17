永康奇美醫院2照服員 獲全國績優

2018年12月17日 15:52 中時 洪榮志

第七屆全國「向照顧服務員致謝」績優照顧服務員表揚，全台共有33人獲獎。其中，永康奇美醫院居家照顧服務員王麗華及沈昕葦等2人也榮獲「自立支援獎」的肯定。衛生福利部長陳時中、台灣居家服務策略聯盟理事長林金立及台南市政府社會局長劉淑惠都參加現場頒獎，給予得獎者肯定與鼓勵，以實際行動肯定照顧服務員的貢獻及努力。

市府及台灣居家服務策略聯盟為提升照顧服務員的社會形象，表彰他們的工作價值，在台南文化創意產業園合作辦理第七屆全國「向照顧服務員致謝」績優照顧服務員表揚感恩會暨頒獎典禮。

今年的獎項共分為「自立支援獎」、「敬業楷模獎」及「創意照顧獎」，每一個獎項除特別遴選Super MVP外，還針對卓越特殊貢獻者頒贈「特殊貢獻獎」。今年全台總計有99位照顧服務員進入決選，最後遴選出33位得獎者。其中，永康奇美醫院王麗華及沈昕葦2位居家照顧服務員，均獲「自立支援獎」。

陳時中致詞表示，期望透過表揚活動，讓民眾瞭解照顧服務員對社會的貢獻與付出，也希望這群默默為長期照顧耕耘的基層人員，努力能被社會大眾看見，建立更專業的形象。

劉淑惠也強調，台南市截至今年10月底，65歲以上老年人口達28萬多人，預估失能老人約3萬5000人，目前使用居家式及社區式長照服務的民眾達1萬3000多人，這些服務都必須仰賴照顧服務員的投入。市府為了照顧基層照服員的身心靈，減輕工作壓力，目前已有2個單位申請辦理紓壓計畫，可結合各長照服務單位，讓照顧服務員就近於熟悉環境中找到服務資源，獲得正向的支持力量。

(中時 )