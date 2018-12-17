分組合作績優深耕學校 東華附小全國優等將出國考察

全國分組合作學習績優深耕學校評選出爐，東華大學附小優等，校長鮑明鈞樂不可支。（范振和攝）

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東華大學附小校長鮑明鈞平日非常關心學生分組合作學習情形。（范振和攝）
東華大學附小學生對分組合作學習，興致盎然 。（范振和攝）
東華附小落實綠美化作業，提供學童很好的學習環境。（范振和攝）

107學年度全國分組合作學習績優深耕學校評選成績出爐，國立東華大學附小拿下全國優等佳績，是唯一獲得評審無異議通過的學校，將代表我國下月24日前往美國休士頓考察。

這項全國評選共選出3所學校代表出國考察，其中，東華附小是三所學校中唯一獲得評審無異議通過的學校。評審指出，東華附小不僅做到了分組合作學習的基本盤，也是唯一可將分組合作學習內化成教師信念的學校，且能夠活化運用在課程、教學與教師研習中。另2所學校分別是屏東縣南榮國中、臺中市瑞井國小。

東華附小校長鮑明鈞說，所謂分組合作學習，在課堂上強調的是合作關係，在答題上則是由小組取得共識後，由老師指定同學上台發表、組員加以補充的方式，來縮短學生差異化的教學。當然，在分組前，一定要先培訓組長、設定組內同學不同的角色，再指導各組的互動模式，而這些技巧後來都應用在孩子們的日常生活當中。

由於分組合作學習在附小實施至今多年，儼然成了教師們的信念，也是教學的DNA，在全國績優學校評中，無異議下獲得最高殊榮。鮑明鈞引領行政團隊整合教學經驗豐富的老師們，進行新資訊的挹注等，再轉化成新的學習策略，提升了孩子們的學習成效。

負責規劃的研究處主任連安青說，從開始建構合作學習的模式起，教學與行政團隊便朝著教師社群的運作、教學實踐的落實等進行密集的討論，整個計畫進行後確實提升了學生的學習成效，及教師的專業發展。

以學校特色為例，東華附小教師一直有專業對話與共同發展課程的學校文化，不僅如此，附小還協助校外的夥伴學校教師增能，帶領包括鄰近太魯閣的富世國小，甚至遠至富里鄉，陪伴當地學校教師將分組合作學習策略，融入在公開授課的課程中，令人感佩。

(中時 )

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