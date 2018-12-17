黃尾鴝雌鳥進駐魚池鄉大雁村度冬 連年堅守「第2個家」

2018年12月17日 15:49 中時 沈揮勝

▲1隻黃尾鴝雌鳥，選擇以魚池鄉大雁村辦公室當作牠度冬時「第2個家」，並固定棲息在幾根樹枝及1個水管頭頂端。（沈揮勝攝）

時序「大雪」，冬至即將來臨。每年此刻，度冬候鳥大致都已找到適當落腳處，水鳥類常在河口、濕地，山鳥則見於郊野、聚落；魚池鄉大雁村辦公室中秋過後來了1隻黃尾鴝雌鳥，村長謝棟漢說，去年就看到牠了，而且停棲位置就特定幾根樹枝和1處水管頭。

除了大雁村辦，金龍山以及九族文化村附近的「司馬按」聚落信仰中心福順宮廟旁，近8、9年來每到10月，也各有1隻黃尾鴝公鳥進駐，直到翌年4月才北返。

對野鳥習性頗有概念的金龍山管理員杜豐勝說，牠們每年住在台灣的時間，比北方出生地還要久一些，應該是已經認定台灣是牠們第2個家。有很多案例顯示，候鳥個體和度冬處的人們互看了幾年之後，都會產生微妙的感情、信任和互動。

依據最新版台灣鳥類名錄，台灣地區正式登錄的鳥類有87科653種，不過土生土長的留鳥只有150多種，其他500多種主要為候鳥和過境鳥，以及少量偶見的迷鳥或逸鳥；因此冬季賞鳥，會比其他季節熱鬧豐富。

黃尾鴝在分類上為鶲科紅尾鴝屬下的一個種，體長14到15公分，俗稱紅尾溜、大陸稱之北紅尾鴝。

雄鳥胸腹部呈鮮豔橘色，雌鳥則顯得樸素，主要分布於俄羅斯遠東地區、蒙古北部、朝鮮半島或日本，中秋後南遷、清明後北返；度冬棲息點相當固定，每年都會回到同一地方「堅守第2個家」。

(中時 )