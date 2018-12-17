天欽不在 促轉會除垢法仍在進行

2018年12月17日 15:52 中時 張理國

前促轉會副主委張天欽因為東廠事件下台，但事件導火線「除垢法」目前仍在持續推動中，促轉會委員尤伯祥證實，促轉會推動的「威權統治時期人事清查處置及相關救濟程序的研究」就是涉及「除垢」，但研究只是起步，未來行政及立法權要有更多努力及支持，才能去落實到追究責任的問題。

尤伯祥在報告提及促轉會將進行「威權統治時期沒收財產處理研究」、「威權統治時期人事清查處置及相關救濟程序的研究」，兩項委託研究案，外界好奇「威權統治時期人事清查處置及相關救濟程序的研究」是否涉及「除垢法」。

尤伯祥表示，《促轉條例》裡面其實並沒有直接以文字提到「除垢」，但促轉條例有提到要釐清壓迫體制中加害者與參與者的責任，有提到的是識別加害者及追究其責任。其實促轉條例只有短短21條條文，其實很難承載這麼多複雜的工作，究竟所謂的追究加害者責任，或釐清壓迫體制加害者與參與者的責任要如何進行，促轉會都希望能得到更多意見和討論，經過公民社會共識後，形成的正式決定才會是目前這個階段最適合台灣的方式。

尤伯祥說，促轉會得到社會意見的方式也不會只有這個委託研究案而已，但當委託案意見出來後，也許將來會成為促轉會的建議，也許透過其他法案或其他方式處置，可能行政及立法權要更多努力才能去落實到追究責任的問題；「除垢」的確會包括在這個研究案裡面，但這個研究案只是起步而已，還需要更多的意見和交流。

葉虹靈補充說，除垢是一個大名詞，以前東歐國家都會有，國外也都有不同做法，前東德是把部分公職人員服公職的權利給剝奪，有的國家是採歷史揭露方式，例如波蘭競選公職時要誠實填報揭露資訊，但不會有任何法律上強制作用。台灣是否用除垢方式面對加害者，除垢只是手段之一，

像韓國是審判，也有國家什麼都不做，有的國家才是除垢，有的國家是寫入歷史教科書，台灣要用什麼方式面對，需要更多社會討論。

葉虹靈指出，大部分國家在90年代除垢就已完成，但更多評估其效應是正是負，對民主政府體制的效能除垢是好是壞，要透過此次委託研究是要對國外進行綜合了解，提供給促轉會做參考，台灣未來用什麼方式面對人事清查及加害者體制，是所有社會成員要面對的問題。

(中時 )