是否參選總統？朱立倫不鬆口：把事情做好

2018年12月17日 15:58 中時 葉書宏

新北市長朱立倫今（17日）下午2時許出席第59家「深坑公共托育中心」和第60家「瑞芳公共托育中心」聯合開幕。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今下午2時許出席第59家「深坑公共托育中心」和第60家「瑞芳公共托育中心」聯合開幕。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（17日）下午2時許出席第59家「深坑公共托育中心」和第60家「瑞芳公共托育中心」聯合開幕，媒體持續關注是否將角逐總統，朱立倫未正面回應，他表示，秉持一樣的原則做事情、把事情做好，認真的做好每一項公共政策跟公共建設。

朱立倫提到，其實台灣現在需要的是認真努力的拚經濟、做事情，不需要講政治、談政治，那目標大家都很清楚，一定會繼續加油努力。

關於李四川將接任高雄市副市長，朱立倫表示，李到高雄去服務，相信對建設高雄、翻轉高雄，絕對有加分、絕對是非常適合的人選，沒有考量到任何的政治，唯一的目標希望韓市長能夠把高雄的市政做好，相信韓市長能夠做好，每一位地方首長能夠做好。

朱立倫表示，上周有和前總統馬英九吃飯2次、見面1次，其實都很自然，常常見面、常常吃飯，上周前美國在台協會台北辦事處處長包道格來台，跟馬英九、包道格都談了非常多，中美貿易大戰對於整個國際經濟環境跟金融情勢、政治環境的影響。

(中時 )