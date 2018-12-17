2018十大鄉民流行語揭曉 證實網路聲量真的有票

2018年12月17日 15:58 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 影音／ 黃鈺潔 / 綜合報導 影音／

全台最大論壇PTT今年有哪些熱門用語？DailyView網路溫度計根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2018批踢踢上最紅的10大鄉民用語，其中至少4句與「韓流」有關，間接證實了網路聲量可以轉化為選票。

今年適逢九合一大選，高雄市長當選人韓國瑜人氣暴漲、颳起「韓流」，甚至在選舉期間網路聲量一舉超越台北市長柯文哲，最後真的高票當選，也消除了選前部分選民認為「網路聲量不一定代表選票」的疑慮。

DailyView網路溫度計公布2018年度10大PTT鄉民流行用語：

●第十名、關三天

民進黨立委邱志偉提案修改《社會秩序維護法》，新增「網路散播假新聞者關三天」條款，引來大批網友批評此舉是在箝制新聞自由。

●第九名、擊潰丁守中

選前最後倒數階段，國民黨副主席郝龍斌幫台北市長候選人丁守中站台造勢時一時口誤，把「擊潰柯文哲」講成「擊潰丁守中」，讓不少網友笑翻。

●第八名、貪婪老人

台北市長當選人柯文哲在選前在建立老人福利系統時，脫口而出一句「貪婪老人」，被部分人解讀為「貪婪的老人，就是沒拿到1500元不爽」，鄉民更調侃「台北價值=1500」。

●第七名、喜韓兒

高雄市長當選人韓國瑜雖然人氣爆棚，不過在不支持者的眼中，反而認為韓國瑜現象是欠缺思考的無腦行為，並用「喜韓兒」一詞調侃韓國瑜支持者。

●第六名、主流民意

這次公投兩大議題「東奧正名」、「婚姻平權」沒有過關，讓不少人在網路上連日崩潰留言「原來主流民意是這樣」。

●第五名、越想越不對勁

最初被拿來諷刺因偷吃被抓包卻告對方性侵的濫訴事件，後來只要有女方告性侵最後判無罪的新聞，鄉民就會在下方留言「越想越不對勁」。

●第四名、又老又窮

高雄市長當選人韓國瑜這次選戰的主打金句「又老又窮」，形容民進黨長年執政下的高雄停滯不前，造成年輕人北漂、薪資水平低落「又老又窮」的現象。

●第三名、發大財

被視為韓國瑜在這次選戰中掀起超高聲量的關鍵，「貨出得去、人進得來，高雄發大財」，也成為讓大家耳熟能詳的庶民口號。

●第二名、1124滅東廠

起因於促轉會前副主委張天欽語出驚人表示「促轉會是東廠」，要藉由職權操作新北市長候選人侯友宜，讓原本應獨立行使職權的促轉會淪選舉打手，招致各界猛烈批評，喊出「1124滅東廠」，用選票教訓執政黨。

●第一名、韓導

部分鄉民用「韓導」稱呼韓國瑜，原因在於他們懷疑選前許多爭議疑似韓國瑜自導自演，包括競選廣告中的北漂妹，甚至開玩笑說是「被政治耽誤的導演」。

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(中時電子報)