李千那《種菜女神》化身綠茶婊 戲外貼心幫助失聲徐鈞浩

2018年12月17日 16:10 時報周刊 張毓琪

徐鈞浩(左起)、李千那、陳庭妮和安乙蕎親手餵粉絲吃草莓。歐銻銻娛樂提供

《種菜女神》昨日舉行粉絲見面會，天氣雖然寒冷，但現場仍湧進大批熱情粉絲，讓陳庭妮、李千那、徐鈞浩及安乙蕎十分感動，使出渾身解數為粉絲謀福利，不但送出許多《種菜女神》周邊，還親手餵粉絲吃草莓，讓現場尖叫聲此起彼落。

由於劉以豪正在另外一個劇組趕殺青，無法參加見面會，現場特別製作了劉以豪等身高的人形立牌，一現身就遭到大家的蹂躪，原本嚷嚷著要拍賣掉人形立牌的陳庭妮，在台上突然遇到蜜蜂撲來，第一個瞬間卻是躲到劉以豪人形立牌後，大呼：「東鳴(劉以豪劇中名)救我！」全場哄堂大笑。

電視播出進度正好播到陳庭妮失戀，劇中愛上大叔庹宗華，陳庭妮笑說：「其實庹哥很YOUNG，戲裡戲外都很討人喜歡。」但被問到要選庹宗華還是劉以豪，陳庭妮立刻摟著劉以豪立牌說：「還是選以豪好了。」這次劇中演員除了陳庭妮以外，幾乎都進了錄音室配唱，只在劇中唱了兩句走音版的「女神要開心啦」，陳庭妮說：「我的粉絲超愛我的走音版，還設成鬧鐘。」平時不太愛唱歌的陳庭妮表示，自己只有在心情不好或是失戀時，才會特別愛去KTV唱歌，陳庭妮說：「會覺得每一首歌的歌詞都是為我而寫的。」即將發片的李千那連忙說：「我覺得妳可以練一下我的那首〈查某囡仔〉。」陳庭妮也趁機討教：「我很想練啊，妳教我吧。」

李千那在劇中有「平真希」與「丘一心」兩個名字，李千那說：「我比較希望大家叫我丘一心，因為平真希太壞了。」每次「平真希」角色出來，就讓許多觀眾氣得大罵，李千那自己也說：「很多朋友都打來跟我說妳真的很壞，但我們也很愛。」在《種菜女神》中與劉以豪、徐鈞浩、鄒承恩都有感情糾葛，現實生活中誰才是理想型，沒想到李千那竟說：「其實我是選庹哥，成熟男人最有魅力。」

見面會當天徐鈞浩呈現失聲狀態，因為這陣子忙於拍攝，活動當天還拍到早上五點，只要一開口講話就頻頻破音，貼心的李千那一直在旁代他發言，李千那說：「照顧他已經變一種習慣了，鈞浩在拍攝時戴上盲人隱形眼鏡看不見，現在又失聲，真的好可憐。」而在進行簽名時，粉絲們走到徐鈞浩面前也都是關心他的身體，讓徐鈞浩備感窩心地說：「我會好好照顧自己的，謝謝大家的關心。」

曾經在《海角七號》中飾演「大大」的安乙蕎，如今在《種菜女神》中是演「秈秈」一角，劇中因為自學沒有跟同儕相處，導致說話比較不會看人臉色，甚至有些白目，安乙蕎連忙說：「我不是個白目的人啦！」在劇中擔任醫療組成員，因此學了些基本按摩推拿，陳庭妮讚不絕口表示：「有次剛好拍到乙蕎幫我治療，那天剛好我落枕，超有幫助的。《種菜女神》愛奇藝台灣站VIP搶先看全集，台視每五晚間9點30分、東森綜合台每周六晚間8點播出。

(時報周刊)