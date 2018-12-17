《延禧》娘娘出宮後 成為珠寶品牌新寵

2018年12月17日 16:09 中時 陶福媛

：《延禧》中飾演嫻妃的佘詩曼佩戴DE BEERS 鑽石珠寶閃耀出席活動。（DE BEERS提供）

延禧》中飾演舒妃一角的李春媛，佩戴MIKIMOTO珠寶登上《 COMFORT》雜誌封面。（翻攝COMFORT封面）

TASAKI abstract star 鑽石櫻花金耳環，18萬9000元。（TASAKI提供）

DE BEERS的Arpeggia鑽石耳環，80萬5000元。（DE BEERS提供）

MIKIMOTO BLOOM Collection南洋珍珠和Akoya珍珠鑽石耳環，36萬9000元。（MIKIMOTO提供）

清宮劇《延禧攻略》、《如懿傳》掀熱潮，後宮嬪妃出了宮後並沒有閒著，近來吳謹言、佘詩曼、李春媛等紛紛佩戴各大品牌的珠寶新品出席活動，清宮劇的妃后貴氣上身，展現超強氣場。

近日《延禧攻略》女主角吳謹言以一身青春俏麗的短裙現身新劇《外灘鐘聲》發佈會，佩戴TASAKI珍珠Abstract Star鑽石櫻花金耳環與戒指飾品，強烈的設計感為她更添氣勢。

日前出席安徽衛視《2019國劇盛典》的香港視后佘詩曼，以黑色曳地禮服佩戴De Beers鑽石珠寶，猶如《延禧攻略》的嫻妃上身，風華絕代。至於在戲中飾演舒妃一角的李春媛，也佩戴MIKIMOTO珍珠項鍊、耳環和胸針登上《舒適COMFORT》雜誌封面，盡展女性迷人風采，完美呼應她在劇中后妃的高貴氣質。

(中時 )