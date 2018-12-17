打破冷泡咖啡4大迷思！科學證實熱泡咖啡更優

熱泡咖啡。（圖／達志影像）

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中時電子報

許多民眾認為冷泡咖啡的抗氧化物，比熱泡咖啡來得高，冷泡咖啡的咖啡因，比熱泡咖啡低，而以為冷泡咖啡較有益健康，但近日有一份新的研究報告顯示，科學實驗已證明前述的認知是錯的，熱泡咖啡比冷泡有更多的抗氧化物，咖啡因也不見得比冷泡咖啡高。

現任國際知名保健品牌研發部主管的韋恩，在其臉書《韋恩的食農生活》表示，一刊登在Scientific Report研究，證明之前許多咖啡界或美食界對冷泡咖啡的觀念，其實許多是一種迷思。

該研究是經過對五種產地，包括巴西、兩款衣索比亞,、哥倫比亞、緬甸及墨西哥的咖啡　，進行熱泡與冷泡後分析。結果有四，一是pH值(熱泡略低): 4款熱泡的pH都比冷泡低；二是酸度(熱泡高): 熱泡的可滴定酸都比冷泡多；三是咖啡綠原酸(熱泡高): 經過分析，熱泡咖啡含有較高的咖啡綠原酸；四是抗氧化力(熱泡高): 經過分析，熱泡咖啡的抗氧化力明顯比較高。

其中，第3、4點可說是顛覆一般人對冷泡咖啡宣稱，所以熱泡咖啡含有較多咖啡綠原酸此具有許多機能性的抗氧化物，而且抗氧化力也比較高。

若把咖啡因考慮進來，在另一份研究裡可以看到，一杯(355ml)的冷泡咖啡含有約207毫克的咖啡因，而一杯熱泡的咖啡每杯含有142.5-495 毫克的咖啡因，Espresso一份75-225毫克的咖啡因，冷泡咖啡的咖啡因含量也只是落在中間值而已。

事實上咖啡因含量與豆種、產地、沖泡方式與機型都有很大的關係，變化可說是相當大的。韋恩認為，不太能說冷泡咖啡含有比較低的咖啡因。其實很多大師對於冷泡咖啡的說法，其實都是以訛傳訛的迷思，大家聽聽就好別太當真。

(中時電子報)

文章來源：臉書《韋恩的食農生活》

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