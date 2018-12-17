花蓮》文化局補助藝文出版品 今新書發表會

2018年12月17日 16:28 中時 范振和

83歲客家文學家葉日松在發表會中最是吸睛，不少人索取新書簽名。（范振和攝）

花蓮縣文化局補助的藝文出版品，很快地被人免費索取一空。（范振和攝）

「派派‧游偉」木吉他演唱〈飄洋過海來看你〉等歌，悠揚歌聲繞梁不絕。（范振和攝）

花蓮縣文化局17日上午10時辦理補助藝文出版品新書發表會，共補助客家小詩選等9本出版品，文化局長陳淑美、祕書蔡樹芬等人均盼，透過新書能讓更多人進一步認識花蓮。

今年出版的9件作品包括，文學類3件，葉日松《海! 已讀不回》、張美香《流光歲月（二）─浮生千山路》、張寶云《意識生活》；歷史類1件，廖高仁《悅讀1932年的東台灣》；藝術類5件，曹小容《當下．之間─內在的凝視與轉化》、花蓮縣美術協會《花蓮縣美術協會2018國際翰墨丹青書畫聯合大展（九）》、花蓮縣中原國民小學《玩藝兒》、花蓮縣洄瀾詩社《花蓮縣洄瀾詩社107年慶祝創社63週年暨兩岸名家‧社員詩書畫作品聯展專輯》、何玉媚《愛鄉之落葉歸根》。

陳淑美表示，藝文創作是地方的寶藏，花蓮補助藝文出版品辦理數年來用心經營與推廣，今年補助藝文出版品有新詩、客語詩、東台灣史、美術創作等諸多類別作品。不只作者到場分享作品創作歷程，現場觀眾也可憑閱覽證免費索取出版品。

蔡樹芬指出，文化局歷年來鼓勵藝文創作風氣、培養在地藝文人才，為保留花蓮豐厚的各類型藝文資料，積極辦理補助藝文出版品計畫，自101年起開辦，每2年1次，自105年起改為每年申請，希望藉由新書發表會，讓大家看到花蓮出版的豐沛能量，並鼓勵更多新秀能積極投入創作與展現自我的絕佳領域。

「派派‧游偉」木吉他演唱〈飄洋過海來看你〉等3首歌，悠揚歌聲繞梁不絕，觀眾跟著擊拍附和，揭開發表會溫馨序幕，客家文學家83歲的葉日松也即興朗誦他的作品，成了全場焦點。

(中時 )