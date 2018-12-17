愷樂性感共浴芭比娃娃 直呼太夢幻

2018年12月17日 16:32 時報周刊 張毓琪

愷樂貼上假鬍子扮男生。環球音樂提供

愷樂推出全新EP《泡泡糖》，第二波主打〈致未來的戀人啊〉官方版MV於12月17日上線，愷樂說: 「這首歌要獻給未來的理想對象，聽來充滿著粉紅色泡泡的戀愛氛圍，是一首非常甜蜜的情歌。」而MV邀來金曲獎最佳導演黃中平執導，讓愷樂感到相當興奮，她要與芭比娃娃在浴缸浪漫共浴，更要一人分飾兩角，打扮成男裝亮相，直呼相當過癮。

配合〈致未來的戀人啊〉的浪漫氛圍，愷樂要與超過200隻的芭比娃娃「共浴」泡澡，只見整個浴缸塞滿了娃娃，愷樂笑說：「真是太夢幻了！竟然能夠跟從小到大最愛的國際巨星芭比合作。」打趣要多拍點照片留念。與導演黃中平的合作，也讓愷樂直呼有種圓夢的感覺，「非常的開心，中平導演過去執導的MV我都好喜歡，導演超級細心，現場執導還會示範跳舞，真的超級可愛。」

愷樂在MV中的最大挑戰，就是要一人分飾兩角，在MV中換上西裝，改以酷帥的男裝登場。愷樂對自己的男裝扮相頗有信心，她說：「我覺得我扮男生還蠻帥的，只不過要貼假鬍子有點癢，希望粉絲看了會喜歡。」至於愷樂的未來戀人需要什麼條件？她則說：「孝順最重要，然後長得順眼就好，最好另一半還要有幽默感。」更希望另一半有肩膀，能對自己的事情負責任。

愷樂上週末到台中、高雄舉辦簽唱會，她表示：「謝謝大家勇敢地在台上說愛我，還有貼心要我休息，幫我準備暖暖包。」12月23日則會在西門聯合醫院前廣場舉辦《泡泡糖》EP台北簽唱會，期待與北部歌迷相見歡。

(時報周刊)