柯P、文化部槓上大巨蛋案 北市文化局：沒有互卡

2018年12月17日 16:38 中時 李依璇

台北市政府日前為大巨蛋案槓上文化部，柯文哲直指文化部讓全案卡關，文化部長鄭麗君今日反問，北市府應該先表達大巨蛋是否要續建。對此，北市府文化局下午指出，雙方沒有互卡，影響大巨蛋連通道的「國父紀念館暫定古蹟案」原本11月30日要審，只是案子太多，月底就會排入審查。

柯文哲日前英柯會向小英建議，除了將國父紀念館當作疏散地，也需要再開一條大巨蛋後方的路，連結到台北機廠，但這兩個地方都屬於「文化部」用地，柯文哲期盼盼文化部能幫忙，但文化部指出，國父紀念館園區已列為暫定古蹟，建議柯文哲市長先向文化局了解。

鄭麗君17日受訪時表示，前台北市長郝龍斌時期，國父紀念館就參與大巨蛋連通道協調會議，一度有方案執行，但柯文哲上任後停了兩年多，到去年才重啟相關會議。如果菸廠路要打通，就要經過國定古蹟審議與都市計畫變更 這兩件事情都需要北市府進行。

「我認為不論是市政或是其他計劃，中央跟地方如果要繼續合作，雙方都要進行討論。」鄭麗君表示，至於公開錄影部分，「我也覺得很好，公開錄影也歡迎附近居民來參加，讓大家都可以有所了解。」

對此，台北市府文化局主任秘書劉得堅今下午受訪時表示，國父紀念館暫定古蹟部分目前還在審查中，會議原定要排在11月30日，但因為文化局每年都有一百多個案子要審，前面案子審太久，當天沒審到，他強調「沒有互相卡來卡去的問題，國父紀念館案月底就會排入審查」。

至於柯文哲稱日後與文化部會議都要全程開放錄影，看「誰卡誰」，劉得堅則表示，文資會本來就是公開開放的，民眾想旁聽也可以，「基本上都是公開錄影，跟文化部開會形式，因為會議相當多，不過每個會議都是公開透明」。

(中時 )