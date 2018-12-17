台南》郭國文不入市府 全力投入立委補選

郭國文（中間綠衣）17日邀立委第2選區14個行政區後援會助陣，宣布投入立委補選。（劉秀芬攝）

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黃偉哲競選市長總策劃、前勞動部次長郭國文17日於善化召開記者會，表明不進市府擔任副市長，宣布正式投入立委補選。

郭國文表示，近來很多聲音傳他將進入市府擔任副市長，但他自去年辭官幫黃偉哲輔選，不是為了謀得一官半職，況且他已經有過地方政府與中央政務官的歷練，所以從未考慮隨黃偉哲進入市府。此外，幫黃偉哲輔選過程中，其實也得罪許多議員，因此進入市府擔任副市長確實難以勝任。

郭國文說，過去在議員任內為台南爭取了許多重大建設，包含鐵路立體化延伸至永康新市善化、西拉雅正名、尚未完成的財政收支劃分法的修正以及多項的治水工程等等，但其實更關鍵的，還是國政層級。因此，過去在議員身分未能達成的政見目標，他希望能以立委的身分來爭取達成。

郭國文表示，在1124大選後，面對藍軍籌組「韓流刺客團」來勢洶洶之際，必須固守台南民主聖地，以防民主防線出現缺口。因此，在參與民主運動30年之際，他以破釜沈舟的決心、帶有使命感的心情宣布投入緊接而來輸不得、一定要贏的補選。

目前民進黨還有無黨籍台南市議員郭秀珠的女兒陳筱諭、前立委李俊毅等人表態爭取參選，郭國文說，李俊毅是過去的一軍，陳筱諭是未來一軍，現在要用現階段的一軍才能對抗來勢洶洶的藍軍。

對此說法，陳筱諭競選服務處表示，尊重郭國文說法，但陳筱諭絕對是黨內新生代青年軍。李俊毅也說，民進黨這次立委補選不能再輸，不然會危及2020選舉，不管郭國文和陳筱諭都是新生代，他才是最適合的強棒。

(中時 )

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