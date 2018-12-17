台南〉民進黨麻豆女將跟風韓國瑜 基進黨：搶選票不顧理念

基進黨批評民進黨悖離創黨價值，竟有黨員為搶選票，看板跟風國民黨高雄市長韓國瑜。（基進黨台南市黨部提供）

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立委黃偉哲即將就職台南市長，國、民兩黨不少人想爭取他空出的第2選區立委補選名額，其中民進黨陳筱諭打出「台北高家瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」標語，令同為綠營的基進黨看不過去，抨擊民進黨員不顧理念，為搶選票竟跟風支持92共識的韓國瑜，民進黨台南市黨部表示，中央黨部徵召的補選代表尚未推出，因此不予評論。

台南市第二選區立委補選名額，民進黨內有前勞動部政次郭國文、前立委李俊毅與陳筱諭有意參選，其中陳筱諭為無黨籍議員郭秀珠之女，母親在深綠票倉的麻豆區長期經營基層，累積不少人脈，她以民進黨籍參選，實力不可小覷。

陳筱諭近日參選動作積極，她看準韓國瑜的吸票能力，廣告看板打出「台北高家瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」爭取選票，卻引來基進黨抨擊，質疑民進黨悖離創黨價值，眼中只剩選票。

基進黨黨部主任吳丞閔批評，陳筱諭看板上並列的兩個政治人物，一位是有違紀疑慮的貼柯議員，另一位更是支持92共識的國民黨籍準高雄市長。他表示：「民進黨立委補選人的動作令人感到疑惑，為了搶選票，只要能勝選，價值可以不管，理念可以不顧」。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，立委補選工作由中央黨部徵召，現有3位同志有意願，但黨中央尚未推出真正補選代表，因此不予評論。

(中時 )

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