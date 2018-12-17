習慣要改！到日本玩搭手扶梯只能站不能走

手扶梯。示意圖（資料照片/馮惠宜攝）

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中時電子報

國人赴日旅遊時，須調整搭乘習慣，JR東日本公司東京支社今天在東京車站正式宣布，民眾達成手扶梯時應「站成2列請勿行走」。對此，台灣網友說，「北捷很早就改了」。

日本民間團提出警訊認為，讓出右側空間(日本東京是靠左站)讓趕時間的人行走時，容易發生站立一側被趕路人的行李撞倒，增加搭乘危險。日本消費者廳也曾公布，光是東京地區從2011年到2013年，就有3865人因為電扶梯意外而送醫，且多數是65歲以上高齡者，一再呼籲民眾盡可能避免在電扶梯上行走。

日本NHK報導，JR東日本公司東京支社今天在JR東京車站宣布，要求民眾搭乘電扶梯時應站成兩列並靜止不動，「請勿行走」。其實JR東日本公司也從2014年7月開始，在其所屬車站內的1770個電扶梯張貼「步行禁止」的標識，禁止乘客在扶梯上行走，今一別過去用海報宣導，JR東日本公司的員工站在電扶梯前高喊「站成2列請勿行走」，並拿著看板請民眾搭電扶梯時站穩踏階。

JR東日本服務品質改革室副課長富田郁朗表示，宣導活動將持續到2019年2月1日，透過明確呼籲大家「請勿行走」，希望能廣為社會大眾周知，並表示會持續呼籲宣導下去。

對此，台灣網友表示，「北捷10年前就改了」、「緊握扶手站穩踏階啊」、「台灣應該直接請勿行走，而不是緊握扶手，站穩踏階」、「看看台北捷運」、「在台北捷運，敢站錯邊就等著被擠到旁邊去，完全不跟你客氣，連一句話都不跟你囉嗦」

(中時電子報)

文章來源：ptt

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