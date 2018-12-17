美軍布拉德雷戰鬥車將有「鐵拳」 抵抗反戰車飛彈

2018年12月17日 16:49 中時電子報 江飛宇

美國陸軍的M2布拉德雷步兵戰車(M2 Bradley IFV)將要加以色列的鐵拳主動防護系統(Iron Fist APS)，雖然還沒有正式公布，但已「幾乎確定」。

面對反戰車武器的貫穿力愈來愈強，裝甲車就顯得抵控力不足，主戰坦克都有防護力不足的問題，何況裝甲更薄的步兵運輸車與步兵戰車。因此美軍在這兩年，一直在甄選合格的主動防護系統。

IMI Bright Arrow APS & RCWS

美軍對主動防護系統有2個方案：自製與外購，其中幾個自製的主防系統似乎表現不佳，美軍參謀部在今年8月就否定美國阿帝斯公司所設計的「鐵幕」(iron curtain)系統，而雷神公司的版本則一直沒有交貨，因此只剩外購一途。

2個主要的外購產品都是以色列的，一是國營拉菲爾公司(Rafael)的「戰利品」(Trophy)，以及以色列軍事工業公司(IMI)的「鐵拳」，M1艾布蘭戰車已經選擇了戰利品，並得到很好的測試成績，不過戰利品比較複雜，也比較昂貴。

相對的，輕便的鐵拳似乎更適合布拉德雷這種輕裝車上，據了解，鐵拳已經通過初始測試階段，進入更深入的「資格認證」。雖然美國陸軍不願多說細節，但是一般認為，到了這個階段幾乎已經確定得標，畢竟它也已經沒有其他的競爭對象。

這項加裝案最大的困難在預算，美國陸軍正在等待2020年的預算，138輛B布拉德雷如果全部加裝，需要約2億美元，而目前只有8000萬美元。

(中時電子報)