修杰楷曬「全家福」少她挨轟 梧桐妹這樣做！

2018年12月17日 16:45 中時電子報 吳品瑤

修杰楷po鞋版全家福照，少了一雙被質疑忘記梧桐妹。(翻攝自修杰楷臉書)

男星修杰楷2015年雙喜臨門，樂娶女星賈靜雯並迎接愛女「咘咘」到來，之後又生下小女兒Bo妞，而他也將賈靜雯與前夫所生的女兒「梧桐妹」視如己出，修杰楷也被視為當代「新好男人」代表，豈料日前他在臉書曬出潮鞋版「全家福照」，竟獨缺了一雙，因而遭到網友質疑砲轟「大女兒的呢？」，最後這場風波，竟是在梧桐妹的高EQ回應下機智化解。

梧桐妹po文，解釋少的哪一雙是修杰楷的，貼心澄清修叔叔有準備她的份。(翻攝自梧桐妹IG)

修杰楷日前在IG及臉書同步曬親子鞋，是4雙黑白配色的喬登11代球鞋，他興奮寫下「經典來了，排排站」，鞋子有大雙有小雙，搭配起來宛若鞋版全家福，然網友隨即發現這照片呈顯「五缺一」狀態，怒質疑修杰楷是不是忘記Angel(梧桐妹)的鞋，「應該還要1雙吧」、「大女兒的呢？」。

對此，修杰楷本人沒回應，倒是梧桐妹搶先在IG發聲，貼出另一張有著4雙同款鞋子的照片，寫下：「哇啊啊啊，結果我也有耶，jordan 11也太帥了吧，好喜歡喔」，解釋少的那一雙是「修叔叔」的，放鞋櫃裡懶得拿出來拍照，高EQ又暖心的po文順間替修杰楷解了危，也給酸民們釋疑，被大讚「妳是小天使呀Angel」、「修叔叔一定不會忘記妳的」。

(中時電子報)