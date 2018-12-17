黃子佼與孟耿如再累都要做這件事

2018年12月17日 16:58 中時 蕭雅玲

黃子佼自爆2年前就看好直播平台。（盧褘褀攝）

LiveMe「璀璨之夜 全球盛典」今（17日）舉行，活動中請來黃子佼、丹尼斯、大霈搭檔主持，徐乃麟、沈玉琳、安那、愷樂、袁艾菲、小宇等人也參與盛會。黃子佼最近正值新專輯《Live & Life》宣傳期，頒獎典禮上還當著超過300名網紅主面前，以及Live me CEO何雁丹等中外嘉賓面前獻唱新歌〈一顆心只能給一個人〉。

他表示，會挑選這首歌，主要這是一首藍調特別有國際感，因為台下都是外國人，大家比較容易有共鳴。」為了這首歌首唱黃子佼練到凌晨1點半才睡，他解釋，「因為前一天工作結束回到家先跟耿如聊了1個小時的天，再累我們都要經營感情，話題不要等到隔天聊，不然就淡了。」

黃子佼相當看重直播這塊產業，兩年前LiveMe進入台灣後，他便是當時內容長，對於外界質疑直播產業開始走下坡，黃子佼則不這麼認為，他表示，「現在是去蕪存菁階段，每個一個產業都是這樣，衝刺階段過了以後，就會慢慢開始收，最後留下最優秀的人。」

看到活動中有眾多主播們穿著火辣盛裝出席，黃子佼幽默說：「我眼裡只有男人，會推丹尼斯跟她們互動，雖然耿如應該不會吃醋啦！」他也說，自己很佩服直播主，「要我一個人對著鏡頭講3個小時，實在太累了，一直跟大家互動，這就是他們厲害的地方！」而即將在26日發行新專輯《Live & Life》的他也說，當天會用直播開箱新專輯，還他開玩笑說，期待活動中老闆可以多認購幾張，「買多的話，就細細慢慢地聊，買少的話，就開五分鐘！」

(中時 )