「高校小鮮肉」為身障粉灌飽正能量 蘇韋華捧場買彩券竟受阻

2018年12月17日 16:57 中時 林淑娟

蘇韋華和粉絲開心合影。（杉朋娛樂提供）

「高校小鮮肉」蘇韋華因台視、三立偶像劇《高校英雄傳》粉絲增長，細心的他，從許多粉絲私訊中發現一位年輕身障者正努力賣彩券實現自我，於是他請公司安排，上週六在西門町的彩券販售地點跟這位粉絲見面，互相加油打氣。

由於經紀公司已事先約好見面時間，所以當蘇韋華現身時，這名粉絲沒有驚訝，反而是多了一分準備。他把準備好的卡片送給蘇韋華，蘇韋華也當場在簽名照上加寫了許多鼓勵打氣的話，而且兩人像朋友般聊了起來，讓這名粉絲的媽媽在一旁看得紅了眼眶。

粉絲媽媽說，當年是因為早產，導致她的孩子有一些身障問題，而且至今20歲了，就學就業仍有不少困難，所幸孩子自己積極正向，今年11月主動爭取到販售彩券的資格，所以她下班和週末時，就推輪椅帶孩子出門賣彩券。

跟粉絲聊了一會兒之後，蘇韋華想「捧場」買一張彩券，沒想到被粉絲問「你滿18歲了嗎？」蘇韋華才知道未成年不能買彩券，趕緊向經紀人「求救」，由公司給這位粉絲的彩券攤捧個場。

當天晚上，這位粉絲在私訊中寫下「辛苦你今天特地來找我」，「謝謝你今天給我的回憶」，「因為蘇韋華的加油，我覺得自己心中的力量又多了一些」。蘇韋華則在臉書粉絲專頁貼出兩人合照，邀這位粉絲一起全力以赴，也期許自己將來能帶來更多好作品。

(中時 )