港星嫁台富商被當家具 離婚後回鍋演壞女人拿「最受歡迎女演員」

2018年12月17日 17:11 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

45歲香港女星陳煒，昨晚在TVB《萬千星輝頒獎典禮2018》上奪下「最受歡迎電視女角色」，她今年以《宮心計2深宮計》裡太平公主一角，離婚後成功復出，不僅是壞女人演得成功，更讓她成為最受歡迎女演員。

陳煒以《宮心計2深宮計》裡太平公主一角成功奪獎。（圖／翻攝自微博）

在TVB年度大戲《宮心計2深宮計》中飾演太平公主的陳煒，1996年當上亞洲小姐冠軍，同年在亞洲電視出道並成為當紅花旦，直到2012年才轉戰無綫電視（TVB），因為長相酷似「梅姑」梅艷芳，讓她在陸劇《梅艷芳菲》的演出大開大陸知名度，同時被網民冠稱「翻版梅艷芳」，演藝事業再度創下高峰。其後在電視劇《大清後宮》中飾演博爾濟吉特·景珍（靜妃）一角，演技備受好評，美貌更被不少網民評把同劇的演員胡靜及伊能靜比下去。

她激動表示感謝無線台在她低潮時找她來演戲，更感謝投票的粉絲們。（圖／翻攝自微博）

但她在2008年閃嫁台灣富商顏志行結婚而宣布息影，全面退出娛樂圈，她曾嘆老公太專注事業，自己就像「家中的電器」，時間久了老公碰都不想碰，最終2012年走向離婚。

陳煒走過婚姻，現在活出精采人生。（圖／翻攝自微博）

同時她在2012年進入TVB，昨日她得獎時，激動地說：「很感謝TVB，在我人生低谷時簽我，珍姐（曾勵珍）和我講好多人生道理…」同時她也感謝劇組人員的幫忙，給了一個重要角色讓她發揮，雖然台詞真的好難背，背得好辛苦，但獲得整個團隊熱心幫助，另外她也感謝投票給她的觀眾。

(中時電子報)