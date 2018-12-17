日式食堂冬料理嘗美味！品「龍田揚炸雞」憶京都楓葉

「龍田揚炸雞」外酥脆內軟嫩，一口咬下漫溢在口中的肉汁！（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

典雅日式食堂，有媽媽的味道，帶有和風！2012年在台北中山赤峰街上，掛起日式食堂的招牌暖廉，小器食堂用新鮮健康的食材，烹飪一道道簡單的料理！美味餐點夢幻的器皿，搭配出一幕幕令人心動的餐桌風景！「龍田揚炸雞」像極了奈良賞楓名勝─龍田川旁的楓葉、特製漢堡排加上太陽蛋美味又耀眼！

「特製漢堡排」再淋上特調醬汁，這就是日本才吃的到的道地口味。（主辦單位提供）

特製漢堡排：每天現做的手打漢堡排，加入非基因改造的豆腐，使整體口感更鬆軟，再淋上特調醬汁，這就是日本才吃的到的道地口味！上頭的太陽蛋更嚴選健康生長的放牧雞蛋，讓您享受美味更安心。

一道道日式料理品嚐和風。（主辦單位提供）

龍田揚炸雞：龍田揚炸雞定食，先用小器獨家調製的醬料醃漬入味，其誘發食慾的醬色，像極了奈良賞楓名勝─龍田川旁的楓葉而得名。外酥脆內軟嫩，一口咬下漫溢在口中的肉汁，讓人一吃上癮，忍不住大喊「再來一碗飯！」擠上檸檬汁後的味道更添層次，清爽且不油膩，是大人小孩都抵擋不住的美味。

細緻處理的魚類料理則是內行人的首選，有油脂豐富的「特製鮭魚」。（主辦單位提供）

特製鮭魚：有油脂豐富的特製鮭魚、清爽開胃的幽庵燒扁鱈及鹹香配飯的鹽烤鯖魚三種可選擇，恰到好處的火侯與調味，將自然鮮甜鎖在魚肉中，令人回味無窮。一旁的三種小菜看似簡單，卻一點也不馬虎，軟綿的高湯煎蛋捲更是主廚的手藝展現！

「經典雞蛋布丁」有香醇軟滑的口感。（主辦單位提供）

經典雞蛋布丁：使用南投高山茶園的有機日月紅茶、烏龍茶葉來製作冷泡茶，散發淡淡蜜香，入喉後自然回甘，來自日本的松德硝子玻璃杯更是讓許多客人愛不釋手。經典招牌布丁香醇軟滑的口感，是讓人懷念的好滋味，為美好的一餐畫上結尾。

(中時電子報)

小器食堂
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