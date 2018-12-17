自打臉？陳思宇承諾「做好做滿」 卻放鳥自家活動

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台北市觀傳局長陳思宇「披白袍」參選立委補選後風波不斷，先是以局長身分跑活動挨轟拿行政資源參戰，16日又強調所有活動都是數月前決定，臨時不來「是不負責任的表現」，在辭呈生效前「會做好做滿」，沒想到17日就自打臉，直接缺席自家舉辦的「熊讚公益悠遊卡」發表會，讓副局長陳譽馨代打。

觀傳局長陳思宇日前受訪表示，負責任的政治是做好做滿，在辭呈還沒正式下來之前，自己還是局長，只要是局長的一天，就會以市政業務為主。陳16日也特別澄清，活動都是好幾個月前先訂的，包括「熊讚公益悠遊卡」昨日的活動也是幾個月前就喬定，如果都答應人家，但臨時不來，「這樣在工作上不是負責任的表現。」

沒想到陳思宇昨日就「自打臉」，直接神隱由觀傳局主辦的「熊讚公益悠遊卡」發表會，由副局長陳譽馨代打，顯然並非先前所說「做好做滿」。

對此，陳思宇下午解釋，已經遞辭呈了，但流程還在跑，在這之前她都還是局長，會繼續處理局內事務。但觀傳局同仁都非常認真準備此次活動，如果因個人話題掩蓋同仁的努力，蠻不負責的。

另外，陳思宇受訪時數度強調自己是「負責任政治」，沒有去現場只是希望局內業務、市政露出跟熊讚可以被看見，這是自己最重要的初心。目前已陸續在做業務交接和統整，負責任的態度是把事情做一個統整，而不是把辭呈遞了，就跑走了，「自己是新時代政治人物，會體現負責任政治的態度！」

(中時 )

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