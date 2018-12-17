國民黨新科議員培訓 翁紹輝：當選，才是挑戰的開始

2018年12月17日 17:07 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨青年部 提供

此次大選，國民黨除了多個縣市首長成功實現政黨輪替外，在議員選舉方面也大有斬獲。這次提名40歲以下的年輕議員參選人，就有57位順利當選，當選機率高達8成5，為歷年來最高。這次選舉除了民進黨中央執政不力，與民意逐步脫節外，國民黨在2016年大選敗選後，加強對於青年訴求的重視，也成為扭轉選情的重要原因。

12月14日，國民黨在中央黨部舉行新科議員培訓計畫，蔣萬安委員特別到場給予後輩指點，除了肯定這次選戰中，國民黨青年部各項創新思維的策略對青年議員的大力協助外，也期望未來能夠與政壇新人們有固定的交流聚會，在問政，及地方經營方面相互學習。陳明義、戴錫欽等議會政壇老鳥也在與會過程當中，提供新科議員在質詢問政方面的有利建議。

這次九合一大選，國民黨青年部別於以往，利用時下年輕人流行的直播、以及各項青年比賽吸引民眾關注，讓民眾看到，國民黨已擺脫過去的傳統選戰模式，透過空戰增加媒體效應。吳敦義主席對於國民黨青年部各項青年比賽的籌備，以及對青年議員的有力輔選大加讚賞，也期勉新科議員不管在黨務或是政務上，都能發揮團隊精神。這次新當選的議員朱珍瑤也認為，國民黨青年部在這次選舉過程中，讓我們這些首次參選的新人有更多的曝光機會，也加強了黨中央與地方的連結，相信未來青年部會有更多令人期待的活動。

對於這一年來的心路歷程，國民黨青年部主任翁紹輝除了感謝黨中央給予機會，讓自己能夠在國民黨重返執政的路上有所貢獻外，也給予所有年輕議員祝福。「說真的，這一年我就是做自己認為正確的事，沒有想太多結果會如何。從青年YA生活直播節目的開播，狂五夏季系列比賽的舉辦，輔選直播列車全台走透透，這一路上有太多的故事可以訴說，勝選固然值得高興，然而，我們的挑戰，才正要開始。」。

(中時電子報)