徐哲緯隔7年推新歌 首次客語創作獻給阿婆

2018年12月17日 17:21 旺報 廖慧娟

主持的客台行腳類節目《作客他鄉》入圍今年金鐘獎的徐哲緯，以歌手出道，但因樂壇不景氣，已7年沒有新的音樂作品，今年配合客委會年底合輯《我們的世代 我們的漂移-2018-漂移》出版計畫，發行2首全新客語歌曲《過家》(串門子的意思)、《唐山過台灣》，獻給生前最支持他追尋音樂夢的阿婆（奶奶）。

徐哲緯表示，很榮幸參與客委會這次合輯的計畫，這是一張由音樂人走進城南田調採集，將一個個動人的人生故事所創作出來的客語專輯。

從小就與阿婆感情極深的徐哲緯表示，，由於之前創作、演唱的都是台詞或國語歌曲，阿婆過世前曾跟他說：「你唱的歌很多，但我都聽不太懂。」當時他允諾一定會寫阿婆聽得懂的客家歌曲，所以特別參與這次客委會的合輯。

另外，徐哲緯也將首次嘗試以客語創作的歌曲歌曲送給等待他多年，並一直陪伴跟隨的粉絲朋友們。他說，歌曲創作靈感來自生活經驗，因為他覺得客家味就是會有一種濃濃的人情味，因此想到小時候，總喜歡穿梭在左鄰右舍當中，但是發現長大離鄉工作後，大家的距離卻不知不覺的拉長了，感覺家也變得好遠，想藉由歌曲提醒大家：「是不是該回家看看家人朋友了呢？」

多年來，徐哲緯一直堅持主持廣播節目，目前擔任POP radio917台北流行音樂電台主持人、每晚11點到凌晨1點在《音樂咬耳朵》與聽眾分享音樂；他透露，有次他上節目通告，遇到曾國城時，突然被曾國城認出聲音：「原來我開車時在講話放音樂的那個人是你喔！」

這次推出新單曲之後，POP radio917的同事像是家人般的支持力挺，不少同台DJ更自動自發的大力為他宣傳播送，讓他感動不已。

(旺報 )