游盈隆批蔡英文種種作為都是為鞏固個人勢力

2018年12月17日 17:17 工商 崔慈悌

參選民進黨主席的游盈隆今天痛批蔡英文總統，選後完全沒看到檢討，種種作為都是為了鞏固個人勢力，民進黨已經變成凡事都是特定人士去喬的政黨，呼籲不要變成「一言堂」，應有公平機制選出2020合適的總統人選。至於賴清德能否出線？「目前看起來是很渺茫」。

台灣民意基金會董事長游盈隆今天接受「POP搶先報」專訪表示，民進黨在2018選舉遭受挫敗是奇恥大辱，應誠實面對跟檢討，才不至於在2020面對更大的挫敗。

但他認為，民進黨「選後完全沒看到檢討」，甚至蔡總統卸下黨主席後，緊接著就召集派系研究布局推派代理主席和新任主席人選，游盈隆痛批「種種作為都是為了鞏固個人勢力」，而非凝聚黨的力量。

對於蔡英文選後的表現，游盈隆指出「蔡英文可能是驚嚇過度或毫無感覺」，不知道怎麼面對選後「明天過後」般的災難，或者認為「黨以前也失敗過」，民進黨花8年的時間才重新站起來，蔡英文執政兩年就造成現在的災難，政權快要拱手讓人。

游盈隆也質疑「蔡英文是否有認知到敗選」，他認為這次的敗選是很嚴重的警訊，這次民進黨選後只剩下2都4縣，「代表2020民進黨將面對更大的海嘯」，不只總統會輸掉，立委席次甚至可能嚴重萎縮，「回到像2008只剩27席的慘況」，過去做的改革也即將面對國民黨的秋後算帳。

對於參選黨主席，游盈隆希望黨中央辦理選舉能超然公正，他向對手卓榮泰呼籲「多辦幾場公開辯論」，讓黨員及社會大眾更了解他們的主張。

他也質疑卓榮泰參選究竟是維持蔡英文路線、還是能走出不同於蔡的領導路線？尤其參選當天新系、中生代大陣仗陪著卓榮泰登記，「很多黨內人士看到很不以為然」，游盈隆痛批「民進黨已經變成一個凡事都用喬的、而且是特定人士去喬的政黨」，外界觀感都很不好。

至於2020民進黨要保皇還是推舉新人選，游盈隆表示，民進黨既有制度黨內要有初選，但現在很多人站出來說蔡英文是唯一合適人選，是否意味著民進黨不會有總統初選？游盈隆盼望民進黨不會變成「一言堂」，應有公平機制選出2020合適的總統人選。

而對外界呼聲高的賴清德，游盈隆表示「賴清德目前是黨內最有人氣的政治人物」，他讚許賴清德接下行政院長勇氣可嘉，如果當初沒接就可以逸待勞成為民進黨的救世主，但現在擔任行政院長，「賴清德再有衝勁也說不出要選2020」。

此舉是否鼓勵賴清德2020選總統？游盈隆澄清，並非認為誰一定要出來選，而是要捍衛黨的民主價值及程序，客觀來看，賴清德的確是民進黨人氣最高的人選，但民進黨的制度是否能提供他出線的機會？游盈隆認為「目前看起來是很渺茫」。

(工商 )