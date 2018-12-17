楊翠「文青」談中正紀念堂轉型 他傻眼 網友怒

促轉會委員尤伯祥（右）在17日促轉會半年任務進度報告記者會上說，依據《促進轉型正義條例》，公共場所的威權象徵應予移除，國防部身為行政機關，應該尊重法律，圖左為促轉會代理主委楊翠。（陳怡誠攝)

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中時電子報
/綜合報導
促轉會代理主委楊翠17日在公布半年任務進度報告記者會上表示，促轉會已提出「中正紀念堂5點轉型原則建議」，預計月底前與文化部開會具體討論。該原則建議包括，未來《國立中正紀念堂管理處組織法》法制作業期間，應規劃撤出三軍儀隊，和文化部有共識後，會再和國防部進行協商。（陳怡誠攝)

促轉會11月將「中正紀念堂轉型建議」送交文化部，促轉會代主委楊翠表示，整個中正紀念堂是一個大文本.....很多地景打散重做感受就不一樣了。楊翠「話中有話」繞圈圈讓「宅神」朱學恒直呼：「轉型文青講的話我真得聽不懂，是要像是姚文說的一樣改建成菜市場嗎？還是說要擺寶可夢？」

促轉會代主委楊翠今天提出中正紀念堂轉型建議書，她表示，整個中正紀念堂是一個大文本，也許不一定全部都夷為平地，但讓空間語彙的序事脈絡打斷之後，神聖感就會被打斷，像是迴廊是不是要拆？現在還沒有做成決議，但是如果把迴廊擺不同的東西，話語的語境就會不一樣。

楊翠指出，威權象徵像是琉璃瓦屋頂基座等等，是個總體的，但有趣的是，打散重做之後，感受就不一樣了，這個地方就很多空間去論述，民間社會可以提供意見，怎樣打散威權象徵，變成公共化的語彙。

楊翠想打斷中正紀念堂神聖感不直說，將中正紀念堂描述成「大文本」，再拐彎抹角用一堆「語彙」、「論述」、「語境」穿插文中；又推給「民間社會可以提供意見」，難怪博學多聞的朱學恒「真得聽不懂」，並別遑論一般民眾了。網友留言表示：「大文本是什麼鬼? 說人話讓人聽得懂很難嗎？這促轉會東廠活人搞不成了現在開始搞死人？」、「字都認識，卻不知道她要講什麼!說人話那麼難嗎？」，更有網友表示：「不管喜不喜歡，這都是我們的歷史...別的國家拚命維護保存自己的歷史古蹟傳統，只有冥進黨一直破壞」。

(中時電子報)

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