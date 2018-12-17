遠航會員限定好康報！搭乘點數三倍送 有吃又能拿

2018年12月17日 17:43 工商 張佩芬

遠東航空為國內唯一搭乘國內航線可積點回饋的航空公司。旅客只要下載遠航APP註冊為會員，以遠航機場櫃台/官網/APP/超商購買的機票搭乘就可以累積點數，以搭乘機票之實付金額計算，每20元可累積1點，每500點於官網購票時可折抵全票票面價100元。在年節來臨前夕，遠航特別送會員3大好康禮：

好事乘1: 搭乘點數三倍送。會員於107年12月17日起至108年1月31日期間內搭乘國內航線者，搭乘點數3倍送，20元就可累積3點。

以12月松山-金門航線官網優惠單程機票1029元計算，搭乘後原本可累積51點，三倍送為153點；12月松山-澎湖航線官網優惠單程機票為929元，搭乘後原本可累積46點，三倍送為138點，無論是金門或澎湖航線，活動期間只要從台北出發搭2個來回就有機會集到500點，立刻購票可抵用100元。

◎好事乘2: 4700點換米果50小包

搭乘遠航國內航線的旅客都知道，遠航機上小點心最用心，自機上提供米果後廣受好評，現在只要用會員點數就可以兌換回家爽爽吃。

好事乘3: 8500點換ATR飛機模型1架。 遠航自去年起陸續引進ATR新機執飛國內航線，為了讓旅客也能共同感受迎新機的喜悅，特別提供點數換模型的限定活動，喜歡就用點數直接兌換拿回家收藏。

遠航發言人盧紀融表示， 加入遠航會員，積點好康不間斷，米果跟模型兌換期限至108年2月28日止，建議旅客下載APP加入，如果已經是會員，趕緊打開APP確認點數，不要錯過換好康的機會，相關會員積點及活動細節請參閱遠航官網，同時歡迎加入遠航臉書及Line官方帳號，優惠活動不漏接。

(工商 )