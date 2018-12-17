冬嚐海鮮美味正當時！水產品抽驗更安心

2018年12月17日 17:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入冬，正是品嚐海鮮好時機！新北市政府農業局為辦理「106年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」及執行「未上市水產品產地監測計畫」，107年抽驗轄內所生產達上市體型的水產品計136件，檢驗結果全數合格。

養殖戶協助鱘龍魚採樣。（新北市漁業處提供）

新北市農業局今年辦理「106年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」，除抽樣達上市體型水產品進行檢驗外，更規劃全年度抽驗轄內捕撈水產品及養殖所使用的生物餌料，並按養殖生物放養時間及產期進行定期訪查、宣導安全用藥，防止違反衛生安全規定之水產品流入市面。

107年抽驗轄內養殖、捕撈水產品及養殖用生物餌料，包含鮑魚、九孔、鱒魚、鱸魚、鱘龍魚、龍鬚菜、海帶等，共抽驗136件，分別依食品安全相關法規進行藥物殘留及重金屬殘留分析，結果均合乎衛生福利部發布之「水產動物類衛生標準」、「動物用藥殘留標準」及「一般食品衛生標準」。

農業局再次提醒養殖戶，務必遵守水產動物用藥品使用規範，合理使用水產動物用藥品，並遵守停藥期限制，千萬不可使用不合法藥品。針對抽驗不合格養殖戶，本局會立即依消費者保護法至養殖現場進行移動管制，並按動物用藥品管理法第40-2條規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，管制期間其養殖水產品不得販售上市，經複驗合格後才會解除管制，從源頭控管保障民眾食用新北水產品的安全。

(中時電子報)