新北教育成果展 揪國中生撂英語闖關

2018年12月17日 17:46 中時 譚宇哲

教育局副局長蔣偉民今天出席「樂學英語Show Party」成果展演活動，與20所國中師生一起體驗英語闖關活動。（譚宇哲攝）

「樂學英語Show Party」成果展演活動由30校外師擔任關主，透過融入聖誕主題的趣味遊戲，邀國中生們用英語闖關。（譚宇哲攝）

新北市教育局今天下午在市府大樓舉辦「樂學英語Show Party」成果展演活動，由30校外師擔任關主，透過融入聖誕主題的趣味遊戲，邀國中生們用英語闖關，學生跳脫課本學習，現場活用生活化的英語闖關集點換好禮，紛紛直呼「很好玩！」

教育局副局長蔣偉民今天出席「樂學英語Show Party」成果展演活動，與20所國中師生一起體驗聖誕拼字大賽、聖誕歌曲舞蹈挑戰、認識冬季星體等英語闖關活動，現場也頒贈感謝狀給美國慧智文教基金會執行長賴美智，及參與Easy Leap青年志工的28位學生。

蔣偉民表示，希望藉由與外籍英語教師進行互動闖關遊戲，提高學生學習英語的興趣、強化語言表達能力；也非常感謝美國慧智文教基金會募集近6000本適合中學階段的英語圖書，贈予新北市5所英語輔學計畫中心學校及24所參與學校。

福和國中7年級學生魏榕嫺說，參加闖關活動後發現，其實跟外國人講話一點都不困難，用平常在學校學的英文就可以對話，覺得非常開心好玩，通過第一關後還得到甜點，覺得好吃又有趣。

教育局中等教育科何茂田表示，新北市105學年度起推動「卓越人才 LEADING未來」3年計畫，改善教學軟硬體，積極引進外籍英語老師，目前已設置80間國中英語情境教室，占比達100％，聘雇外師則有34人，占比42.5％。

對於未來是否規畫校校有外師？何茂田表示，外師增加需要有更多的預算來支應，目前也正在評估外師近幾年在校園中教學的成效，未來也會積極的做相關預算的爭取。

(中時 )