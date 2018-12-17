2個月掉11％！梅蘭妮亞好感度雪崩式下滑

2018年12月17日 17:27 中時電子報 吳映璠

日前媒體才公布美國總統川普支持率慘兮兮，不料隔日公布的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）民調更慘，2個月內好感度掉了11%，外媒分析，梅蘭妮亞支持度雪崩式下滑，可能與她頻上節目爆料卻又說錯話有關。

美國總統與第一夫人的支持率真的拉警報了！福斯新聞（Fox News）12日才公布民調，超過五成美國人認為川普會輸掉第二任期選舉，另外面對2020總統大選，僅不到四成選民表示會再投給川普。

隔天美國有線電視新聞網（CNN）公布的梅蘭妮亞民調數字更慘，43%美國人對她有好感，不過這個數字較10月份調查掉了11%，上次支持率還有54%；而這也是梅蘭妮亞成為第一夫人以來第二差的支持率，2017年1月川普剛走馬上任，當時外界對梅蘭妮亞不算熟悉，那時支持率為36%。

究竟梅蘭妮亞的支持率為何掉得這麼快？美國政治新聞網站Politico分析，或許與她頻上節目發表「真誠」看法有關。

今年10月，梅蘭妮亞破天荒接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，當時她就爆料自己是「世界上最受霸凌的人之一」，委屈控訴媒體、大眾喜歡拿她做文章。本月12日，她又接受福斯新聞當家主持人尚漢尼提（Sean Hannity）專訪，直接抨擊喜劇演員、記者、傳記作家是投機份子，靠著她個人及家人的名聲賺錢。

她依循丈夫、公然抨擊媒體的路線反而招致更多批評，撰寫過關於白宮第一夫人書籍的媒體人布勞爾（Kate Andersen Brower）評論，梅蘭妮亞的發言凸顯她不懂第一夫人意涵為何。

她提問：「真的嗎？在見過佛州高校槍擊案倖存者及那些因美國築高牆而被迫與父母分開的孩子們之後，家人名譽受損仍是她最擔心的事嗎？與媒體應對變成最困難的工作嗎？」

與前幾任第一夫人相比，梅蘭妮亞行為舉止相對低調，不過近來她的公共政策大轉彎，不僅獨自出訪非洲友邦，也上節目透露自己會給川普真心建議。

梅蘭妮亞10月初訪肯亞，頭戴白色遮陽帽，被批評是白人殖民統治非洲的象徵。（圖／美聯社）

不論這樣的大轉變是不是為她博得些許好感度，可以確定的是，部分行動同時也伴隨不少反效果，例如10月出訪肯亞時，她當時戴的白色遮陽帽款式，就被批評是白人殖民統治非洲的象徵；今年聖誕節，她以大紅聖誕樹裝點白宮東柱廊，也被網民譏笑是血色聖誕樹、品味差。

CNN民調顯示，梅蘭妮亞在白人大學生及民主黨支持者中損失慘重，分別掉了17%好感度。

CNN委託市調機構SSRS於12月6日至9日隨機挑選1,015位選民進行電話訪問，抽樣誤差為±3.8%。

(中時電子報)