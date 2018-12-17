畜試所十年育成蛋鴨品系 可省千萬飼料錢

2018年12月17日 17:31 中時 游昇俯

褐色菜鴨高飼效品系母鴨（左）及公鴨（右）。（畜試所提供）

在鴨蛋生產成本中，飼料費即佔了84%，因此飼料能否有效轉化成產蛋數，便是產能提升的關鍵。農委會畜產試驗所宜蘭分所經十年試驗，育成新品系蛋鴨「褐色菜鴨高飼效品系」，相較於其來源品系，產蛋數量、品質不變，每天卻可少吃13公克飼料，讓業者節省下千萬的飼料成本。

國內鴨蛋年產量約4億枚以上，總產值達17億元。我國目前唯一蛋鴨品種為褐色菜鴨，具有蛋重量大、蛋殼強度佳及產蛋量高等特性，為增進鴨蛋生產效率，宜蘭分所從98年起即以高產蛋品系「褐色菜鴨畜試一號」進行飼料採食量試驗，經六個世代的選拔，育成飼料利用效率更佳的褐色菜鴨高飼效品系。

宜蘭分所長劉秀洲表示，一般蛋鴨採食飼料每日約160公克，乍聽不多，但以台灣目前在產160萬隻計算，每天即需消化25萬6千公斤飼料，若是50公斤裝的包料，便可堆疊成兩棟101大樓。

高飼效品系與其來源品系蛋鴨相較，40周齡蛋鴨的蛋殼強度、蛋重及產蛋數不相上下，但高飼效品系每天可少吃13公克飼料，以平均在養規模5千隻鴨場計算，新品系蛋鴨即可讓業者年售蛋收入增加43萬元。

劉秀洲表示，高飼效品系今年7月技轉公告，即有種鴨業者洽談技轉，以洽談種鴨場為例，新品系蛋鴨在產蛋期每隻飼料費可省下50元，該種鴨場規模約在60萬至80萬隻之間，總計飼料費即可省下3千萬至4千萬元。

(中時 )