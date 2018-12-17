台灣人最滿意車款曝光！非豪華項目第一是國產的

1300台Luxgen U6車聚，場面壯觀。(圖/Luxgen)

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中時電子報
/ 綜合報導

車業權威調查機構J.D.Power發佈2018「台灣顧客滿意度調查（CSI）」與「台灣新車銷售滿意度（SSI）」，在非豪華品牌項目中，國產品牌Luxgen分別奪得第一及第二名雙料佳績。由於Luxgen在網路上的評價與調查結果有些差異，Luxgen車主受訪時則表示「開過才知道！」

1300名Luxgen車主近日舉辦U6車聚，對於回原廠保養的感受？車主紛紛表示，「會讓車主自己選擇要更換什麼」、「會事先提醒預約保養，兩三天後致電關心」、「有時業務會幫忙把車牽去保養，其他品牌的車並沒有這項服務」；甚至有車主說「在新車1000公里保養時，技師把門把刮傷了，後來直接換一個新的給我」。

現在買車大部分人都會在網路上先做功課，對於Luxgen的網路評價與調查結果有些差異，一名林姓車主則表示：「買車應該眼見為憑」！因為他妹妹一開始買Luxgen時他也很質疑，結果觀望了兩年，他自己也買了一台，因此強調「真的要開過才知道」。

也有人提出抱怨「有時候在路上有什麼問題臨時回原廠，都會等比較久」、「如果沒預約，星期六一定爆滿」，對於保養廠的疏客量及週末營業時間，Luxgen表示仍有改善空間，並將針對J.D.Power所公佈相對低分的部分加以改善。

(中時電子報)

Luxgen前歐系車主參加車聚。(圖/Luxgen)

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