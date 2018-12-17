登記結婚日寶寶提早報到 樹林戶政人員同迎喜氣

王先生夫婦在登記結婚當天，寶寶提早報到，讓結婚紀念日跟寶寶生日同一天。（許哲瑗翻攝）

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王先生夫婦在登記結婚當天，寶寶提早報到，讓結婚紀念日跟寶寶生日同一天。（許哲瑗翻攝）
王先生夫婦在登記結婚當天，寶寶提早報到，讓結婚紀念日跟寶寶生日同一天。（許哲瑗翻攝）

新北市樹林戶政事務12月7日下午2時許，接獲王先生來電，對方著急表示，本想今日至戶政事務所辦理結婚登記，不料他們的小寶寶在預產期前1個月提早陣痛，需緊急辦理結婚登記，戶政人員得知後立馬前往診所趕辦，果真小寶寶提早報到，結婚日意外喜迎寶寶誕生，使這對新人結婚生子顯得特別有意義。

王先生夫婦及家屬對於戶政能積極貼心提供服務，完成他們的心願，感到十分滿意並頻頻道謝，即刻收到身分證的時候，很開心的說，實在很感謝樹林戶政貼心安排到診所協助受理結婚登記，讓他們的結婚日與小孩生日同一天，感覺格外有意義。而當寶寶推出產房時，醫護人員說著，「大家數數寶寶手指頭，12345，寶寶很健康喔！」戶政人員也共同接迎寶寶誕生的喜悅，著實令人感動萬分，彷彿就是一家人。

樹林戶政事務所主任張德安表示，民眾同日結婚同日生小孩本區頭一例，「戶政行動服務化」真的是帶給民眾小確幸，由戶政人員攜帶行動載具、無線網路到現場服務，甚至對於年邁、行動不便之民眾，量身打造專屬服務，省去民眾不便與奔波之累。

(中時 )

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