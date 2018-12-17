捐、輸血恐染愛滋？苗醫端NAT檢驗闢謠

捐血中心為保障用血人安全，所有血品都必需進行嚴格的常規檢驗。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
捐血是發揮愛心、互助救人的美德，苗栗捐血站目前急需各種血型，期望民眾挽起手袖，一同參與熱血救人的行列。（巫靜婷攝）

「捐血一袋、救人一命」是互助之美德，但近日網路及通訊軟體竟瘋傳1篇文章附上影片連結，內容反對男男間性行為者捐血，並質疑捐血檢測技術，恐使輸血民眾感染愛滋等引發恐慌。衛福部苗栗醫院為破除謠言強調，所有血品皆進行嚴格的常規檢驗，呼籲鄉親謹慎分辨資訊真偽，勿轉傳不實訊息。

網路消息充斥著許多錯誤資訊，近期有多位民眾因誤信謠言，頻頻詢問醫療人員輸血是否安全，醫事檢驗科主任湯永城表示，民眾每次所捐的血液都必需進行嚴格常規檢驗，檢驗合格的血液才提供病人輸用。

文章中提及的人類免疫缺乏病毒（HIV），俗稱為「愛滋病毒」，均經由捐血中心採用最新式篩檢工具核酸擴大檢驗（NAT）方法檢驗，HIV檢驗陰性的血品，才會供醫療使用，自2013年2月起血品全面採用NAT檢驗後，未曾發生因輸血感染愛滋之案例。

湯永城闢謠指出，目前尚未開放男男間性行為者捐血，此外經醫事人員謹慎詢問、調查捐血者資格，只要有「不安全性行為」之疑慮皆將其列為不得捐血，除捐血中心嚴謹為捐血安全把關外，疾管署每日亦將新通報愛滋感染者資訊傳送至血液基金會，提供其列為永久不得捐血名單，更降低因輸血而被感染的風險。

苗栗醫院呼籲，捐血是充分發揮愛心並互助救人的善行義舉，更重要的是可以挽救急需輸血之傷病患，救人一命，勝造七級浮屠，請民眾謹慎分辨資訊真偽，別再轉傳不實訊息。另提供愛滋病匿名檢諮詢服務，篩檢時間為周一至周五，上午8點至12點、下午1點至5點，諮詢專線037－261920轉1116、1117。

(中時 )

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