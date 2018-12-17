國民黨2020大選派誰？ 苦苓點名他：獨一無二

作家苦苓。（中時資料照片）

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中時電子報

國民黨大勝後，很多人覺得2020唾手可得，如今卻推不出一個合適的總統候選人，究竟誰才是國民黨獨一無二的總統候選人？自由作家苦苓點名準高雄市長韓國瑜。因韓粉遍布全國，有他們力挺，韓國瑜選總統不是夢！

苦苓藉老丁和老王的對話分析指出，以國民黨目前檯面上的人選來看，國民黨主席吳敦義老是講錯話，台灣16名政治人物調查，他的好感度僅排在第15，只贏小英而已。除非小英出馬拚連任，那麼吳敦義還有一戰的希望。

苦苓在《ETtoday東森新聞雲》雲論中點出，新北市長朱立倫已經輸過一次，2016總統大選，即使「換柱」他還是贏不了，難道還要再給他一次機會？前立法院長王金平本來是可行人選，不過和他有心結的馬英九會點頭嗎？何況黃復興黨部始終認為他是「藍皮綠骨」，這點就很難過關了！

那中生代呢？苦苓表示，最新出現的組合是江啟臣和羅智強，由兩人代表國民黨出馬競選正副總統。不過江啟臣連台中市長初選都選不贏盧秀燕，羅智強也才剛當選台北市議員而已。

苦苓強調，2020乾脆徵召韓國瑜，與其只讓高雄發財，不如全台發財。而且這次國民黨大勝，最大功臣就是他，論功行賞，也該由他來選總統。另外16位政治人物的好感度調查，他也是全國第一。他認為，韓去選總統，高雄市民應不至於不高興，因都是「為民服務」，而且可以服務更多人，也包括高雄人。何況韓粉遍布全國，有他們力挺，韓國瑜選總統不是夢！

(中時電子報)

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