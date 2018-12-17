打造天然劇場 優人神鼓再出發

2018年12月17日 17:53 中時 李欣恬

在戶外舉辦演出，不使用發電機可行嗎？享譽國際的表演團隊優人神鼓，近年致力推動以天地為舞台的戶外劇場，主張不插電，改以太陽能、蓄電池發電，並以明火照亮現場，日前也率先在木柵老泉山劇場實驗，以不插電的方式演出代表作《聽海之心》，為將來做準備，藝術總監劉若瑀表示，「這樣的作法，回歸天地，也有節能減碳意義。」

優人神鼓原定今年7月在新北市金瓜石「亙古本山劇場」演出，但被民眾檢舉搬動石塊，有破壞山林的可能，新北市政府確立開罰，該地劇場暫時停擺。劉若瑀日前公開道歉，並表示目前金瓜石的劇場暫時休憩，「我們等待大地休養生息，期待有天和山林合而為一的天然劇場，能真正成形。」

在《聽海之心》的演出現場，觀眾在微雨中步行上山，走進老泉山劇場，沒有發電機、鷹架、燈光音響等現代劇場設備，僅有蓄電池和太陽能充電燈具，演員以鑽木取火儀式，點燃手中火把，照亮現場空間。

劉若瑀表示，回顧30年前成立優人神鼓，在老泉山上排練時，也是以火把、手電筒代替電力照明設備，這是她心中理想的模樣，「這次地上因下雨而泥濘，我們鋪上稻草，也不使用帆布搭棚，而是改以手工搭建竹屋，這些之後都會回歸大地，演出結束，山還會是原來的樣子。」

音樂總監黃誌群表示，以天地為舞台更貼近優人神鼓的核心精神，過去許多作品都是自山林、自然元素取材而來，「我帶著團員們打坐、禪修，從內在找靈感，即使是打小鼓，也從中體悟到一生二、二生三，三生萬物，音樂就在生活片刻中流動。」

黃誌群表示，在編創《聽海之心》的銅鑼部分，採用長槌演奏的靈感，是來自當年8歲的女兒，「那時她在玩掃把，我靈機一動，想把槌子加長，看能撞擊出什麼聲響，結果因此發展出武術的肢體，和演奏融合的表演方式。」《聽海之心》明年2月將受邀到俄國索契冬季藝術節演出。

(中時 )