太陽能風能也非永續 製造需要大量貴重材料

太陽能與風能並不便宜，製作所需要的材料，包括半導體元件、磁性材料，都屬稀缺原料。(圖/網路)

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中時電子報

自工業革命以來，人類活動排放的二氧化碳實在太多了，已造成明顯的氣候異常，現在亡羊補牢，就必須降低排碳量，為了做到這一點，我們必須採用清潔能源(Clean Energy)，一般認為太陽能、風能就是標準的清潔能源，然而有一個先前被問題逐漸浮出：我們可能沒有足夠的材料來大量設置太陽能與風能，因為製作它們所需要的材料並非無限，很可能枯竭。

大眾機械(popular mechanics)報導，如果要利用太陽能做為能源供應鏈的一部分，其實需要很多高科技電子元件，比如太陽能電池板、可充電電池、數位電錶等，然而這些配件都需要特定的稀有金屬，包括強磁性釹、電子銦和銀，以及更稀有的鐠、鏑、鋱等，這些金屬在地殼裡並不豐富，都是世界各國在大量開採並互通有無，形成各種電子和可再生能源公司的供應鏈。

荷蘭基礎設施部的一組研究人員確定，假若到2050年全球的太陽能發電裝置要提升到取代現有的化石能源，那麼對釹和銦等某些金屬的需求，可能會增長到十幾倍，將遠超過目前的開採能力。

分析預測，到2050年，太陽能電池板和風力渦輪機所需的銦，必須是現有產量的12倍左右，釹的需求量將增長7倍以上，白銀的需求量也將增長近3倍，而且這項分析是把所有資源全部投入可再生能源，但是這些稀有與貴重金屬在別的產業也很重要，這意味著需求量只高不低。

這絕對是一個嚴重的問題，因為稀土礦的開闢需要花費大量的時間和金錢，在最順利的情況下，新的礦場也需要數十年才能營運並銷售，這意味著在可預見的未來，我們會看到許多關鍵金屬的短缺。

一種可能的解決方案是「回收」，今天許多廢棄的電子設備都沒有回收，而是直接扔進垃圾填埋場，如果我們開始回收更多的高科技元件，或許可以在2050年之前獲得足夠的稀有金屬。

但是這又面臨另一個問題：能源的使用效率，回收電子設備也是需要成本的，不管是溶解、電析、熔煉，都會耗用資源與能源，是否利益大於投入？這還需要進一步的試算。

(中時電子報)

文章來源：We Might Not Have Enough Materials for All the Solar Panels and Wind Turbines We Need

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