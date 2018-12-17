頭份赫見8碼車牌趴趴走　民眾直呼：哪國來的？真特別！

2018年12月17日 19:10 中時 巫靜婷

汽機車車牌常見多以英文搭配數字6至7碼為主，然苗栗縣頭份市14日晚間有民眾赫見1輛機車竟掛著多達8碼的數字車牌上路，民眾拍照po網驚呼「這是哪個國家的車牌啊？真特別」，交通隊表示，照片中的車輛疑為電動自行車，暫無法可管。

民眾15日於靠北苗栗匿名po文表示，14日晚間行經頭份交流道附近發現1輛機車的車牌號碼竟有8碼，直呼車牌樣式很特別，就算檢舉應該也沒用，因為無法識別等引發熱議，有網友留言揣測，好像是電動車，並指出曾看過外籍勞工騎著這種車趴趴走。

苗栗監理站站長陳富發表示，監理站所發放的汽機車號牌為英文代碼搭配後4碼阿拉伯數字，就算是電動車亦是相同方式辦理，不可能有8個數字串在一起的號牌。

苗栗縣警局交通隊表示，由於民眾僅提供1張照片，故無法辨識圖中車輛為機車、電動機車還是電動自行車，機車、電動機車必須依照道路交通管理處罰條例第12至14條規定懸掛合格號牌，但電動自行車的車牌懸掛及樣式卻不受規範。

警方進一步指出，電動機車與電動自行車名字十分相像，對其規範卻大不相同，電動機車如同機車必須有合格號牌才可上路，但若是電動自行車，卻僅需經檢驗合格，黏貼合格標章就可行駛道路，初步研判圖中為剛出廠的車輛或是車主自製的號牌。

警方表示，機車、電動機車若經攔查發現使用偽造、變造或矇領之牌照，將可處車輛所有人3600元以上1萬800元以下之罰鍰，並扣繳牌照禁止其繼續行駛，另將查明車輛來源及是否為拼裝車等情事逕行扣車沒入。

(中時 )