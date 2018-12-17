碧華國小志工寒冬送暖 暖心伴長者

2018年12月17日 17:51 中時 高彥哲

碧華國民小學志工隊透過手作美食饗宴、帶領舞蹈律動、陪伴長者用餐等活動，讓在歲末的感恩季節中倍感溫馨。（高彥哲翻攝）

志工隊及家長會自掏腰包悉心規畫送暖活動，端出一道道色香味俱全的美味佳餚，在歲末的感恩季節中倍感溫馨。（高彥哲翻攝）

寒流來襲冷颼颼，新北市三重區碧華國民小學志工隊不忘關懷高齡長者，結合志工成果與公益善舉，讓愛心從校園傳遞到社區，與三重溪美公共托老中心的高齡長者，透過手作美食饗宴、帶領舞蹈律動、贈送暖心禮物、進行壽司DIY、陪伴長者用餐等活動，讓在歲末的感恩季節中倍感溫馨。

志工隊莊玉華隊長及家長會蔡立元會長帶領20位夥伴，自掏腰包悉心規畫送暖活動，以精彩的熱歌勁舞揭開序幕，讓高齡長者們在歡樂愉悅的音樂聲中，莊玉華表示，透過送暖活動，讓高齡長者感受到不被遺忘的愛心，更希望能夠拋磚引玉，讓更多的志工團體也能一起給予老人家更多的陪伴與關懷。

校長賴森華表示，校志工大隊是一群充滿愛心、熱忱、團結且具高度行動力的團隊，協助本校校務的推動，更支援多項大型的活動的最佳幫手，透過送暖活動將愛傳遞到社區，更成為本校推動服務學習的楷模，也希望未來透過更多的志工夥伴加入散播善心散播愛的各項活動，也讓碧華師生，跟著志工爸爸媽媽一起走出校園，服務學習。

(中時 )